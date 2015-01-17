۱۰۰ مورد خون بند ناف نوزادان سمنان در بانک رویان ذخیره سازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی استان سمنان، نعمت الله نظری با بیان اینکه نمایندگی بانک خون بندناف شرکت فن آوری بن یاخته های رویان جهاد دانشگاهی سال گذشته به جهاد دانشگاهی استان واگذار شده است، گفت: این نمایندگی با انتخاب دفاتر نمایندگی در شهرستان های سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و مهدیشهر و انتخاب افراد شایسته برای خونگیری اقدام به جمع آوری خون بند ناف از متقاضیان می کند.

وی افزود: تاکنون حدود ۴۶ مورد نمونه خون بند ناف در سمنان، ۴۲ مورد در شاهرود و دو مورد نیز در دامغان جمع آوری و برای ذخیره سازی به بانک خون بند ناف ارسال شده است.

معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی استان سمنان با اشاره به اینکه تمام خون های جمع آوری شده در شرکت فن آوری بن یاخته های رویان جهاد دانشگاهی مورد آزمایش قرار می گیرد، افزود: بررسی کمی و کیفی و اطمینان از سلامت کامل نمونه قبل از ذخیره سازی، فرآیند پردازش نمونه ها و در نهایت انجام تست های سرولوژی و میکروب شناسی با تجهیزات پیشرفته در نهایت فریز و دخیره سازی در دمای منفی ۱۹۶ درجه سانتیگراد از جمله مراحل ذخیره سازی خون بند ناف است.

نظری تأکید کرد: فعالیت و وظیفه اصلی نمایندگی خون بندناف در استان سمنان، اطلاع رسانی، جمع آوری و ارسال نمونه به تهران است، از دیگر فعالیت های نمایندگی در سمنان برگزاری کلاس های آموزشی برای مادران باردار و خانواده ها برای اطلاع رسانی بیشتر و آگاه سازی نسبت به این امر است.

وی در خاتمه گفت: در نشست سالانه مدیران و رابطان دفاتر نمایندگی خون بند ناف که در استان فارس برگزار شد از رابط دفتر نمایندگی خون بند ناف استان سمنان به همراه رابطان استانهای اردبیل، کردستان، بندرعباس، همدان و اهواز طبق شاخص ارزیابی و عملکرد مناسب در سال ۹۲ - ۹۳ تجلیل شد.