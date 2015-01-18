آزادی بیان استدلال مناسبی برای توجیه اهانت به عقاید مذهبی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام دکتر محمدعلی شمالی رييس مرکز اسلامی انگليس در مصاحبه با تلويزيون انگليسی زبان بی‌بی‌سی گفت: آزادی بیان باید بر اساس مبانی اخلاقی اعمال شود.



وی اظهار داشت: همانطوری که ما نمی توانیم اسرار مردم را بر مبنای آزادی بیان فاش کنیم، این اقدام را نیز نمی توان توجیه کرد.



رييس مرکز اسلامی انگليس با اشاره به انتشار کاریکاتور موهن نسبت به پیامبر اسلام که در نشریه فرانسوی شارلی ابدو منتشر شد، گفت: آنهایی که این اقدام را انجام می دهند باید بدانند که آسیب و صدمه ای که ممکن است از طریق زبان و یا قلم شان حاصل شود، مخرب تر از یک اقدام مسلحانه است.

رييس مرکز اسلامی انگليس اضافه کرد: آنها باید متوجه باشند که آسیب رساندن به عشق و و ارادت و اعتقاد مسلمانان به پیامبر مکرم اسلام(ص) بسیار مخرب است؛ چرا که اگر یک مسلمان بر اثر جراحت صدمه ببیند، آسیبش به مراتب کمتر از توهین به مقدسات و پیامبر اسلام(ص) خواهد بود.



حجت الاسلام شمالی در بیان تأثیر چاپ کاریکاتور موهن نسبت به پیامبر اسلام(ص) گفت: جامعه مسلمانان فکر می کنند که حقوق آنها درخصوص اعتقاداتشان نادیده گرفته شده و اين درحالی است که آنها می خواهند به همه احترام بگذارند و با زبان احترام گفتگو کنند.



وی اقدام نشریه شارلی ابدو را تقبیح کرد و گفت: باید از ابراز هرگونه خشونت و اهانت و بی احترامی پرهیز کرد و امیدوار هستم که همه از این اتفاق درس بیاموزیم تا دوباره با اين مسائل مواجه نشويم.

رئیس مرکز اسلامی انگلیس خطاب به جامعه مسلمانان گفت: ما باید با تمسّک به قوانین مدنی از تکرار مجدد چنين اقداماتی جلوگیری کنیم.

حجت الاسلام والمسلمين دکتر شمالی تاکید کرد: ما خواهان احترام متقابل برای همگان هستيم و می خواهیم همگان با زبان احترام با یکدیگر گفتگو کنند.