تشکر از کمک های ایران/ تامین امنیت عراق از ارتش به وزارت کشور منتقل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالم الغبان وزیر کشور عراق در نشست خبری با عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران گفت: علاوه بر همجواری جغرافیایی، وجوه مشترک فراوانی میان دو کشور از لحاظ تاریخی، فرهنگی، تجاری و مذهبی وجود دارد.

وی گفت: از بدو سقوط رژیم سابق، دولت ایران همواره پشتیبان عراق بوده و از دولت جدید در عراق حمایت کرده است.

وزیر کشور عراق با اشاره به کمک های ایران به عراق در بحران های مختلف ادامه داد: ما در جنگ علیه داعش کمک های جمهوری اسلامی ایران و رهبری حکیمانه این کشور را ارج می نهیم و امیدواریم همکاری ها و پیوندهای میان دو ملت مسلمان بیش از پیش شود؛ آن هم با توجه به منافع مشترک و احترام متقابل فی مابین.

وی با بیان اینکه دولت عراق خواهان استفاده از تجربیات دولت ایران در زمینه های مختلف است گفت: ما در عرصه های مختلف شاهد کمک های ایران به عراق بودیم و بویژه نیازمند این هستیم که از تجربیات ایران در زمینه مبارزه با تروریسم استفاده کنیم.

وزیر کشور عراق با بیان اینکه امنیت تفکیک پذیر نیست گفت: اگر امنیت در کشورهای پیرامونی عراق برقرار نباشد امنیت عراق نیز تامین نمی شود.

وی گفت: با توجه به اینکه ایران جزو ائتلاف نبوده اما ما از کمک های ایران برای مقابله با داعش استقبال می کنیم. داعش یک تهدید واقعی علیه نظام سیاسی عراق است و حتی برخی مناطق در کشور ما در آستانه سقوط بودند لذا هر کسی بخواهد به ما در مقابله با داعش کمک کند ما آن را رد نمی کنیم و به همین خاطر تلاش های ایران را در این زمینه ارج می نهیم که هر آنچه که داشتند در اختیار ما قرار دادند.

وزیر کشور عراق ادامه داد: در زمینه چالش های سیاسی و امنیتی، تحریم های بین المللی هیچ مبنایی ندارد و ما در زمینه انتقال تجربیات و آموزش از کمک های ایران استفاده خواهیم کرد.

وی با اشاره به انهدام تاسیسات و زیرساخت های تسلیحاتی عراق در یک سال گذشته گفت: عراق در این زمینه نیازمند آموزش و مهمات از ایران است و ایران می تواند در این راستا به ما کمک کند.

وزیر کشور عراق با بیان اینکه امنیت به عهده وزارت کشور عراق است گفت: پیش از این امنیت داخلی در دست فرماندهی ارتش بود و امروز بر اساس تغییر ساختار قرار است که وزارت کشور عهده دار این مسئولیت شود لذا ما خواهان کمک ها و استفاده از تجربیات ایران هستیم.

همچنین استاندار کربلا نیز در این نشست خبری گفت: در زیارت کربلا در اربعین امسال شاهد همکاری میان دو کشور عراق و ایران بودیم.

وی با اشاره به تلاش های دولت عراق برای ایجاد امنیت و خدمت به زوار گفت: ناکامی هایی در این زمینه وجود داشت اما ما برای خدمت به زوار کربلا افتخار می کنیم و قرار است کمیته های مشترکی میان ایران و عراق در سطوح مختلف برای سامان بخشیدن به راهپیمایی اربعین و خدمت به زوار تشکیل شود.