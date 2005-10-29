بحران مالي در تيم پيام ارتباطات خراسان جدي است

فرازكمالوند سرمربي پيام ارتباطات خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: پس ازاين بدقولي طي جلسه اي با محمدي مديرعامل باشگاه، مواضع خود را اعلام كرديم و قرارشد تا پايان اين هفته تكليف پرداختها مشخص شود.

وي افزود: درصورت پرداخت نشدن قسط اول قراردادها از هفته آتي تمرينات را به نشانه اعتراض تعطيل خواهيم كرد.

كمالوند، از اردوي هفته گذشته تيمش در تهران ابرازخرسندي كرد وگفت: دراين اردو وچهاربازي تداركاتي انجام داديم و دوپيروزي و دوتساوي بدست آوريم كه درمهمترين آن عقاب تهران را دريك بازي برتر20 برصفر شكست داديم.

وي به ناتمام ماندن اين ديداردر دقيقه 80 اشاره كرد وگفت: عده اي ازتماشاگران با اهانت به خداداد عزيزي جومحل برگزاري اين مسابقه را تشنج نمودند كه در ادامه مشكلات داوري نيز مزيد برعلت شد.

گفتني است: پيام ارتباطات خراسان در اردويي كه درتهران برگزاركرده بود، با شكست عقاب ودرنا وتساوي دربرابر اتكا وپگاه كرج به مشهد بازگشت.