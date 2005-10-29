فرازكمالوند سرمربي پيام ارتباطات خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: پس ازاين بدقولي طي جلسه اي با محمدي مديرعامل باشگاه، مواضع خود را اعلام كرديم و قرارشد تا پايان اين هفته تكليف پرداختها مشخص شود.
وي افزود: درصورت پرداخت نشدن قسط اول قراردادها از هفته آتي تمرينات را به نشانه اعتراض تعطيل خواهيم كرد.
كمالوند، از اردوي هفته گذشته تيمش در تهران ابرازخرسندي كرد وگفت: دراين اردو وچهاربازي تداركاتي انجام داديم و دوپيروزي و دوتساوي بدست آوريم كه درمهمترين آن عقاب تهران را دريك بازي برتر20 برصفر شكست داديم.
وي به ناتمام ماندن اين ديداردر دقيقه 80 اشاره كرد وگفت: عده اي ازتماشاگران با اهانت به خداداد عزيزي جومحل برگزاري اين مسابقه را تشنج نمودند كه در ادامه مشكلات داوري نيز مزيد برعلت شد.
گفتني است: پيام ارتباطات خراسان در اردويي كه درتهران برگزاركرده بود، با شكست عقاب ودرنا وتساوي دربرابر اتكا وپگاه كرج به مشهد بازگشت.
سرمربي تيم فوتبال پيام ارتباطات خراسان درگفتگو با " مهر":
بحران مالي در تيم پيام ارتباطات خراسان جدي است
عدم تعهد مديران درقبال پرداخت قراردادها وضعيت بدي را براي ما بوجود آورده و اكنون بحران مالي در پيام جدي شده است.
فرازكمالوند سرمربي پيام ارتباطات خراسان درگفتگو با خبرنگار" مهر" درمشهد با بيان مطلب فوق اظهارداشت: پس ازاين بدقولي طي جلسه اي با محمدي مديرعامل باشگاه، مواضع خود را اعلام كرديم و قرارشد تا پايان اين هفته تكليف پرداختها مشخص شود.
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