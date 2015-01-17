نیروی انتظامی زنجان از بانوان راننده محجبه قدردانی کرد

سردار علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بانوانی که حجاب و پوشش اسلامی خود را حین رانندگی رعایت کرده بودند و هیچ گونه تخلفی نداشتند مورد قدردانی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در استان زنجان ۲۵۰ هزار نفر رانندگی می کنند که ۳۰ درصد از این تعداد را رانندگان خانم ها تشکیل می دهند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه بانوان نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار اهمیت می دهند تاکید کرد: در این راستا طی نه ماهه سالجاری کمترین تصادفات در استان را بانوان داشته اند.

سردار صالحی تصریح کرد: چادر به عنوان حجاب برتر مانع از رانندگی نیست بلکه عامل و ابزاری برای اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی است.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: طی ۹ماهه سالجاری چهار هزار گواهی نامه برای بانوان زنجانی صادر شده است.

سردار صالحی تاکید کرد: این طرح به طور مستمر در سطح استان زنجان اجرا خواهد شد.