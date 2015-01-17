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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۴۶

برای نخستین بار در کشور:

نیروی انتظامی زنجان از بانوان راننده محجبه قدردانی کرد

نیروی انتظامی زنجان از بانوان راننده محجبه قدردانی کرد

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: برای اولین بار در کشور از بانوان محجبه راننده در استان زنجان تجلیل و قدردانی به عمل آمد.

سردار علیرضا صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: بانوانی که حجاب و پوشش اسلامی خود را حین رانندگی رعایت کرده بودند و هیچ گونه تخلفی نداشتند مورد قدردانی قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: در استان زنجان ۲۵۰ هزار نفر رانندگی می کنند که ۳۰ درصد از این تعداد را رانندگان خانم ها تشکیل می دهند.

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه بانوان نسبت به رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی بسیار اهمیت می دهند تاکید کرد: در این راستا طی نه ماهه سالجاری کمترین تصادفات در استان را بانوان داشته اند.

سردار صالحی  تصریح کرد: چادر به عنوان حجاب برتر مانع از رانندگی نیست بلکه عامل و ابزاری برای اشاعه فرهنگ دینی و اسلامی است. 

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: طی ۹ماهه سالجاری چهار  هزار گواهی نامه برای بانوان زنجانی صادر شده است.

سردار صالحی تاکید کرد: این طرح به طور مستمر در سطح استان زنجان اجرا خواهد شد.

کد مطلب 2466900

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    نظرات

    • امين اسمخاني زنجاني ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۴/۱۵
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      باسلام وتقديراززحمات سردارعزيزاستان زنجان تشكرازبانوان باحجاب كاربدي نيست ولي نميشه گفت كه كارخيلي خوبيه چون بانوان باحجاب وظيفه شون دارن انجام ميدن اجرشون باخدا.الان شهر زنجان مشكلات خيلي زيادي داره يكيش تابلوهاي ناقص راهنمايي رانندگي هستش كه همه خيابوناي شهر24ساعته يك طرفه كرديد خداروخوش نمياد بعد ساعت 11شب همه خيابونا آروم هستن چرانبايدروتابلو بنويسيد كه بعد ساعت فلان ماشينا ميتونن عبور كنن مگه قانون واسه راحتي مردم نيستش البته به عرضتون برسونم همه جاي كشور همينطوريه به غيراز شهر بيچاره زنجان

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