تكميل بيمارستان جايگزين بهشهر از اولويت هاست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر علیزاده شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه های راه و شهرسازی بهشهر افزود: بعد از رفع مشکل غرب استان مازندران كه با افتتاح بیمارستان ۲۱۷ تختخوابه چالوس حل شد و اولویت مهم ما افتتاح و بهره برداری از بیمارستان جایگزین بهشهر است.

وی با اشاره به پیشرفت بیش از ۶۰ درصدی این بیمارستان خاطر نشان كرد: خوشبختانه شاهد كیفیت بسیار خوبی در این رابطه هستیم كه امیدوایم با تزریق اعتبارات این بیمارستان در دو سال آینده به بهره برداری برسد.

علیزاده با تاکید بر افزایش حدود ۱۶ درصدی بودجه عمرانی کشور در سال آینده یادآور شد: با توجه به طولانی شدن پروژه بیمارستان جایگزین بهشهر از سال ۸۷ تاكنون و به دلیل بالا بودن حساسیت منطقه، بودجه بیمارستان جایگزین امام خمینی(ره) بهشهر را ۱۵۰درصد یعنی دو و نیم برابر افزایش دادیم که اعتقاد داریم این مقدار کم است.

معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی گفت: تنگناهای مختلفی برای ادامه كار وجود دارد كه در حال حاضر، همه تمركز ما بر روی تهویه، گرمایش و سرمایش، موتورخانه، گازهای طبی و... بیمارستان جایگزین بهشهر است كه مهندسین در حال انجام كار هستند.

علیزاده گفت: براساس برنامه و طبق قانون بودجه زمانبندی اتمام بیمارستان جایگزین بهشهر، سال ۹۵ است که قطعا در آن تاریخ به پایان می رسد اما به دنبال نقشه و برنامه منسجم برای حل مسائل و منابع اعتباری هستیم تا زمان بهره برداری و اتمام این بیمارستان در زمان نزدیكتری اتفاق بیفتد.

معاون وزیر مسکن، راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات عمومی و دولتی،با همراهی احمدعلی مقیمی نماینده مردم بهشهر در مجلس، علی نبیان معاون عمرانی استاندار مازندران، فرماندار بهشهر و جمعی از مسئولان، از پروژه بیمارستان جایگزین ۱۶۰ تختخوابی امام خمینی(ره) و پروژه ندامتگاه این شهرستان بازدید کردند.