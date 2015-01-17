۵ بیمارستان بزرگ در مازندران در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر علیزاده شامگاه شنبه در بازدید از بیمارستان های شرق استان در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام رضایت از پیشرفت فیزیكی پروژه های مذكور عنوان كرد: بر اساس ماده ۹۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور، وزارت راه و شهرسازی متولی طراحی و ساخت همه ساختمان های دولتی و عمومی است كه در موافقت نامه های تعیین اعتبار نیز این اداره كل به عنوان مجری طرح های دولتی تعیین می شود.

وی در این بازدید اظهارداشت: وزارت راه و شهرسازی ضمن تأكید بر رعایت مهندسی ارزش و مهندسی مجدد به دنبال این است كه با سرعت بخشی به كار و ارتقاء كیفیت پروژه ها، هزینه های غیر ضروری را كاهش دهد.

مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها تصریح کرد: مهندسی ارزش باید در تمام پروژه های عمرانی و در مراحل مطالعاتی لحاظ شود تا دوباره كاری نباشد.

علیزاده ضمن ارائه راهكارهایی در جهت تسریع در روند اجرایی پروژه ها برای اتمام هر چه سریعتر قول مساعدت و هر گونه همكاری را داد.

گفتنی است بازدید از روند اجرایی احداث بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی شهرستان ساری و ۱۶۰تختخوابی شهرستان بهشهر در دستور برنامه كاری معاون وزیر راه وشهرسازی بوده است.