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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۲۰:۵۱

عبداللهی:

برنامه های دهه فجر امسال در گلستان مسجد محور برگزار شود

برنامه های دهه فجر امسال در گلستان مسجد محور برگزار شود

گرگان - مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری گلستان گفت: برنامه های دهه فجر در محلات و به صورت مسجد محور و مردمی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فائزه عبدالهی، شامگاه شنبه، در نشست کمیته بانوان ستاد دهه فجر، با بیان این که برنامه های دهه فجر امسال مسجد محور برگزار شود، گفت: گرامی داشت یوم الله دهه فجر فرصت مناسبی است تا بتوانیم پاسخگوی خون شهدا و ایثارگران انقلاب باشیم.

وی افزود: فراهم سازی زمینه مشارکت و حضور فعالانه زنان در برگزاری مراسم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی ازوظایف اعضای کمیته ستاد گرامیداشت این روز است.

وی بیان کرد: جشن انقلاب متعلق به همه مردم است و باید جوان گرایی را در برنامه هایمان پررنگتر ببینیم.

عبداللهی خواستار مشارکت همه مردم بویژه مشارکت گسترده قشر زنان در مراسم های این روز شد و خاطرنشان کرد: ستاد برگزاری دهه فجر برای تبیین نقش زنان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی, تبیین و انعکاس دستاورد های علمی فرهنگی ورزشی و هنری زنان طی سنوات پس ازانقلاب, تشویق و ترغیب زنان و برنامه ریزی مناسب به منظور نقش آفرینی خود جوش آنان در برگزاری مراسم سالگردپیروزی انقلاب اسلامی برنامه ریزی کند.

کد مطلب 2466905

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