ضرورت گفتمان سازی برای توسعه/ نخبگان در مسیر توسعه مدیران را یاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با نخبگان استان که در سالن دولت استانداری تشکیل شد، با بیان اینکه پایه وا ساس هر جامعه ای را منابع انسانی آن تشکیل می دهند، گفت: هر جامعه ای که منابع انسانی توانمند در اختیار داشته باشد بدون شک بهتر و سریع تر مسیر توسعه را طی خواهد کرد.

وی عنوان کرد: دیدگاه های سازنده در زمینه های مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی همواره توسط گروه های مرجع در جامعه مطرح می شود.

وی با اشاره به اینکه گروه های مرجع در گفتمان سازی جامعه می توانند تاثیرگذار باشند، اظهارداشت: این گروه ها به مردم جهت و مسیر اصلی را نشان می دهند.

استاندار کردستان بیان کرد: در نظام برنامه ریزی و تدبیر جای اندیشه ورزی خالی است و مدیران اغلب براساس تجارب و اطلاعات خود برای جامعه تصمیم گرفته و می گیرند.

زاهدی ادامه داد: بنیاد نخبگان و جامعه نخبه می توانند خلاء اندیشه ورزی را پر کنند و مدیران را در جهت توسعه جامعه یاری دهند.

وی به علل کمتر توسعه یافته بودن مناطقی هم چون کردستان اشاره کرد و افزود: شرایط اقلیمی و جغرافیایی، نیروی انسانی و اجرای برنامه های محوله حاکمیت و دولت از جمله عوامل تاثیرگذار در توسعه یا عدم توسعه هر منطقه ای به شمار می رود.

وی یکی از نیازهای اساسی توسعه را گفتمان سازی خواند و عنوان کرد: جامعه اگر مطالبه توسعه نداشته باشد قطعا توسعه پیدا نخواهد کرد و بدون وجود گفتمان سازی هم متضرر خواهد شد.

استاندار کردستان بیان کرد: مردم ما گرفتار مشکلات روزمره خودشان هستند لذا انتظار کار فکری و پرداختن به اقدامات علمی و پژوهشی از آنها نیست.

زاهدی اظهارداشت: برای موفقیت در گفتمان سازی نیاز به همکاری وهمراهی نخبگان جامعه داریم و این قشر باید به پژوهش و تحقیق توجه اساسی و بیشتری داشته باشند.

وی مشکل مدیریت و طراحی نامناسب سیستم را از عوامل شکست شرکت ها و واحدهای تولیدی دانست وعنوان کرد: تعدادی از واحدهای تولیدی استان که تعطیل اند قابل احیا نیستند لذا حمایت از واحدهایی که مشکل سرمایه در گردش دارند را در اولویت قرار داده ایم.

وی در پاسخ به سوال یکی از اعضای بنیاد نخبگان استان مبنی بر اینکه امکان مدیریت دانشگاه توسط یک نخبه وجود ندارد، گفت: در بحث مدیریت موانعی وجود دارد که امکان استفاد از یک فرد نخبه برای مدیریت نیست و در ثانی چینش نیروها به صورت مطلوب در کنار هم حائز اهمیت و این ملاکی برای مدیریت است.

استاندار کردستان پیشنهاد کرد جلسات بعدی با دستورکار مشخصی تشکیل تا در آن به بررسی موضوع مشخص شده پرداخته شود.