وقتی سیاهپوستان به هدفی برای تیراندازی تبدیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نق از سایت آژانس خبر ترک، اقدام عجیب پلیس ایالت فلوریدا بار دیگر انتقادها را متوجه برخورد نژادپرستانه دستگاه های امنیتی آمریکا با سیاهان کرده است.

بر این اساس نیروهای پلیس در یکی از بخش های شهر میامی، تیراندازی را با تخته هدفگیری که روی آن تصاویر سیاهان دیده می شود، تمرین می کنند. انتقادها علیه پلیس میامی زمانی بالا گرفت که یکی از این تخته های هدفگیری در حالی که در میدان تیر به حال خود رها شده بود، کشف شد.

این در حالی است که مقامات پلیس با توجیه این اقدام مدعی اند تیراندازی به سوی تصاویر شهروندان سیاهپوست ارتباطی با افکار نژادپرستانه ندارد. «جی. اسکات دنیس» از مقامات پلیس میامی در این رابطه می گوید آموزش دهندگان به منظور بالا بردن توانایی نیروهای پلیس در شناسایی چهره مجرمین اقدام به این کار کرده اند.