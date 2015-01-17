ورود سامانه بارش زا به کرمان/ دمای هوای استان به شدت کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مریم سلاجقه عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ابرناکی آسمان، وزش بادهای نسبتا شدید، بارش باران و برف نشان از فعالیت یک سامانه بارشی در سطح استان کرمان دارد.

وی ادامه داد: این سامانه تا صبح سه شنبه در استان کرمان فعال بوده و اوج فعالیت آن در روز دوشنبه خواهد بود.

این مسئول تصریح کرد: در این مدت پدیده های گفته شده به طور متناوب در سطح استان کرمان رخ می دهد.

سلاجقه ابراز داشت: با توجه به بارش ها آبگرفتگی معابر، کاهش دید، سیلابی شدن مسیرها، لغزنده شدن سطح جاده و مشکل بودن تردد در جاده های کوهستانی دور از انتظار نخواهد بود.

وی بارش های امشب را به صورت برف و باران دانست و افزود: برای فردا نیز مه صبح گاهی، ابرناکی آسمان و بارش برف و باران را خواهیم داشت.

کارشناس مرکز هواشناسی استان کرمان یادآور شد: طی فردا در برخی ساعات بادهای نسبتا شدید پدیده غالب منطقه خواهد بود.

سلاجقه دمای شهر کرمان طی امروز را بین یک درجه زیر صفر تا ۱۸ درجه عنوان و تصریح کرد: طی امروز بردسیر با چهار درجه زیر صفر سردترین و قلعه گنج با ۲۵ درجه بالای صفر گرمترین نقاط استان کرمان گزارش شده اند.

وی تغییرات دمایی کرمان طی فردا را بین چهار درجه زیر صفر تا ۱۴ پیش بینی کرد و یادآور شد: در روزهای دوشنبه و سه شنبه کاهش محسوس دما در استان کرمان را شاهد خواهیم بود.