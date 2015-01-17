کلاردشت قطب غنی ورزش مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب حسین زادگان شامگاه شنبه در جلسه بررسی مشکلات ورزش کلاردشت، گفت: هدف از بازدید اماکن ورزشی کلاردشت این است که این منطقه از محرومترین نقاط کشور از نظر امکانات در بعد ورزش است و با بازدید متوجه شدم که این شهرستان در حوزه ورزش با وجود پتانسیل های بالایی که دارد، بسیار ضعیف و محروم است.

وی از کلاردشت به عنوان یک قطب غنی ورزشی یاد کرد و گفت: رسیدگی به امور ورزشی و ساماندهی به آن در برنامه های ورزش و جوانان قرار دارد.

به گفته حسین زادگان، برای ورزشگاه نیمه کاره روستای پیشنبور کد اعتباری منظور می شود تا بزودی برای ساخت آن اعتبار استانی درنظر گرفته شود، همچنین مقرر است ساخت زمین قوتبال کردیچال با مشارکت مردمی وتخصیص اعتبار از استان آغاز شود.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، سه تشک تاتامی ورزشی برای باشگاههای پیشنبور، کردیچال و سینای کلنو و دو تشک برای سالن ورزشی شهدای لاهو تخصیص می یابد.