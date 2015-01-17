خواسته معلمان هرمزگانی از دولت ایجادتغییرات در آموزش و پرورش استان بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جاسم جادری در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با تبریک فرارسیدن هفته شوراهای آموزش و پرورش، عنوان کرد: این شورا می تواند در کمک به رشد و توسعه تعلیم و تربیت در استان تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه همه باید به ارتقای آموزش و پرورش کمک کنیم، افزود: علت تشکیل شورای آموزش و پرورش این است که از همه ظرفیت های موجود در ادارات و سازمان ها برای کمک به آموزش و پرورش استفاده شود چون خود آموزش و پرورش به تنهایی قادر به حل مشکلات نیست.

استاندار هرمزگان در ادامه با اشاره به انتصاب و معرفی مدیرکل جدید آموزش و پرورش هرمزگان، ادامه داد: پس از کش و قوس های فراوان بنده، نمایندگان استان و وزارت آموزش و پرورش به این نتیجه رسیدیم که آقای علی کرمپور که دارای سابقه خوبی است به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان انتخاب شود که امیدواریم بتواند راهبری خوبی در این مجموعه داشته باشد.

جادری در ادامه با بیان اینکه رویکرد و خواسته معلمان از دولت تدبیر و امید ایجاد تغییرات مدیریتی در آموزش و پرورش استان بود، عنوان کرد: باید اجازه دهیم وقتی دولت جدیدی روی کار می آید، مدیران همسو با تفکرات دولت سرکار بیایند و مردم می خواهند تا گفتمان قالب و پیروز خود را در جامعه نشان دهد.

وی با تاکید بر اینکه همه باید کمک کنند تا عقب ماندگی های آموزش و پرورش استان جبران شود، تصریح کرد: توسعه هنرستان های فنی و حرفه ای و کار و دانش از جمله موارد مهمی است که باید در هرمزگان محقق شود و بنده اعتقاد دارم آموزش و پرورش باید سمت ترویج این آموزش ها و حرفه آموزی برود.

وی با بیان اینکه ما نیاز اساسی به حرفه آموزی داریم، اظهار داشت: امروز کشور ما به همه تخصص ها نیاز دارد و تقویت هنرستان ها یکی از وظایف شورای آموزش و پرورش است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان اضافه کرد: در زمینه توسعه پژوهش سراها نیز همه باید کمک کنند چون کار تحقیقات و پژوهش نیاز اساسی جامعه است و به وسیله تحقیق و توسعه، ابتکار و نوآوری خلق می شود.

جادری پژوهش و تحقیق را لازمه پیشرفت و توسعه دانست و گفت: امیدواریم با رویکرد جدید در مجموعه آموزش و پرورش هرمزگان شاهد شکوفایی فعالیت های آموزشی و پژوهشی در استان باشیم.

وی همچنین با اشاره به برنامه های دهه مبارک فجر، بیان داشت: آموزش و پرورش مجموعه ای موثر در پیروزی انقلاب اسلامی بود و باید پرچمدار جشن های بزرگ دهه فجر باشد و به صورت شایسته ای این جشن ها برگزار شود.

اجرای 90 درصد مصوبات شورای آموزش و پرورش استان

همچنین علی کرمپور مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان نیز در این نشست با اشاره به هفته شوراهای آموزش و پرورش، عنوان کرد: قانون مترقی شوراهای آموزش و پرورش باهدف فراهم ساختن بستر مناسب برای هم افزیی و بهره گیری از همه ظرفیت ها، به اعتلای آموزش و پرورش کشور می اندیشد که با تکیه بر خرد جمعی این مهم پشتوانه توسعه وتعالی نظام تعلیم و تربیت گردد.

وی ادامه داد: از مجموع هزار و 331 مصوبه شورای آموزش و پرورش هرمزگان در سال گذشته، 90درصد آن اجرایی شده است و شورای آموزش و پرورش تجمیع اراده ها برای اعتلای نظام تعلیم و تربیت است.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان تصریح کرد: توسعه به معنی واقعی کلمه در گرو برخورداری کشور از نظام تعلیم و تربیت پویا و بالنده است و در کشورهای توسعه یافته مولفه آموزش و پرورش و شاخص های آن رکن اصلی توسعه و کارآمدی به شمار می آید.

کرمپور اضافه کرد: با این نگاه، برای رشد و بالندگی آموزش و پرورش، نقش این شورا و ماموریت آن بسیار خطیر است چرا که این شورا و ترکیب آن که به ریاست نماینده عالی دولت در استان راهبری و اداره می شود می تواند پشتوانه گرانسنگی برای برنامه های آموزش و پرورش باشد.

وی گفت: ظرافت و اهمیت کار در آموزش و پرورش ایجاب می کند از پشتوانه محکمی در مسیر نیل به اهداف برخوردار باشد و مشارکت آحاد جامعه خصوصا ادارات و نهادها که شورای آموزش و پرورش به درستی برآن متمرکز است ،می تواند تسهیل گر برنامه های آموزش و پرورش باشد که قطعا درسایه همت جمعی،مسیر تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش کشور که زیربنای توسعه محسوب می شود به سرمنزل مقصود هدایت خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان بیان داشت: شورای آموزش وپرورش استان به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری درامر آموزش و پرورش است که باید با استفاده و تکیه بر چنین ظرفیتی، سیاستگذاری و راهبری برنامه های کلان درسطح منطقه ای با قوت و قدرت دنبال شود.

وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با حمایت و راهبری استاندار هرمزگان در جایگاه ریاست شورای آموزش و پرورش استان، در دوره جدید شاهد رونق برنامه ها و مصوبات شورا باشیم که این امر قطعا رشد شاخص های آموزش و پرورش استان در همه شاخص ها در سطح ملی رابرای استان به همراه خواهد داشت.

کرمپور در پایان گفت: انتظار از شورای اموزش و پرورش استان این است که با تکیه بر ظرفیت خود، به عنوان مرجع عالی تصمیم گیری و تصمیم سازی،پشتوانه برنامه های آموزش و پرورش استان باشد و با نقش آفرین موثر، دست اندرکاران امر تعلیم و تربیت را یاری رساند.

شایان ذکر است؛ در پایان این مراسم از رئیس و اعضای شورای آموزش و پرورش هرمزگان به مناسبت هفته گرامیداشت شوراهای آموزش و پرورش تقدیر به عمل آمد.