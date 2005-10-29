نمايشگاه بزرگ علوم قرآني خراسان جنوبي در بيرجند افتتاح شد

به گزارش خبرنگار "مهر" در مشهد، امام جمعه بيرجند در مراسم گشايش اين نمايشگاه گفت : با وجود سرمايه گذاري هاي انجام شده در جهت نشر و گسترش ارزشهاي اسلامي به جوانان اصحاب مطبوعات ضعيف عمل كرده اند.

حجت الاسلام صادقي با بيان اين مطلب افزود : تدير در قرآن از وظايف شرعي همه مسلمانان است و همه بايد تلاش كنيم تا در جهت آشنايي ديگران با اين كتاب آسماني مفيد باشيم.

حقيقي مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز اين نمايشگاه را گامي موثر در جهت تشويق و ترغيب جوانان به فعاليت هاي فرهنگي عنوان كرد و گفت : اين اقدام تلاشي است در جهت نمايش دادن جلوه هاي زيباي قرآن و آشنايي مردم بخصوص جوانان و نوجوانان با فرهنگ و جاذبه هاي اين كتاب مقدس و شيوا براي اعتلاي فرهنگ قرآني است.

وي همچنين از موافقت وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با ساخت مجمع قاريان استان و ادامه كار اجرايي مجتمع فرهنگي اداره كل خبر داد و گفت : اين مجتمع با هزينه اي بالغ بر 5 ميليارد ريال ساخته مي شود.

مدير كل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان جنوبي افزود : در نمايشگاه بزرگ علوم قرآني پيش از 30 ناشر از سراسر كشور حضور دارند.