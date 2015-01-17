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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۲۳:۲۸

هفته نوزدهم سری آ؛

اینتر در زمین امپولی متوقف شد

اینتر در زمین امپولی متوقف شد

تیم فوتبال اینتر میلان در نوزدهمین بازی فصل مقابل امپولی متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته نوزدهم رقابتهای فوتبال سری آ ایتالیا شنبه شب ادامه پیدا کرد که در یکی از دیدارهای برگزار شده تیم اینتر در زمین امپولی به میدان رفت که در پایان 90 دقیقه تلاش دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند. در دقیقه 73 این دیدار شکیری جایگزین پودولسکی در ترکیب اینتر شد تا نخستین بازی رسمی خود را برای این تیم انجام دهد.

شاگردان مانچینی با این تساوی 26 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر نسبت به رقیب همشهری خود(میلان) در رده نهم جدول رده‌بندی ایستاد. امپولی هم با 19 امتیاز تیم چهاردهم جدول سری آ است.

کد مطلب 2466930

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