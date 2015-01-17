ساوتهمپتون رده سوم را از منچستر یونایتد پس گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ساوهتهمپتون شنبه شب در آخرین بازی از روز نخست هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در زمین نیوکاسل به میدان رفت و میزبان خود را در ورزشگاه سنت جیمز پارک 2 بر یک شکست داد. هر دو گل این تیم را الجرو الیا در دقایق 14 و 62 به ثمر رساند. تنها گل نیوکاسل را هم یوآن گوفران در دقیقه 29 وارد دروازه حریف کرد.

شاگردان رونالد کومان با این پیروزی ارزشمند خارج از خانه 42 امتیازی شدند و بار دیگر رتبه سوم جدول رده‌بندی را از منچستر یونایتد 40 امتیازی پس گرفتند. چلسی با 52 امتیاز صدرنشین لیگ جزیره است و منچستر سیتی با یک بازی کمتر و 47 امتیاز در رده دوم قرار دارد.

روز یکشنبه در مهمترین بازی تیم منچستر سیتی از ساعت 19:30پذیرای آرسنال است.