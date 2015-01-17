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۲۷ دی ۱۳۹۳، ۲۳:۴۳

هفته بیست و دوم لیگ برتر انگلیس؛

ساوتهمپتون رده سوم را از منچستر یونایتد پس گرفت

ساوتهمپتون رده سوم را از منچستر یونایتد پس گرفت

تیم فوتبال ساوتهمپتون با پیروزی در زمین نیوکاسل بار دیگر به رده سوم جدول رده‌بندی لیگ برتر انگلیس بازگشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ساوهتهمپتون شنبه شب در آخرین بازی از روز نخست هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر انگلیس در زمین نیوکاسل به میدان رفت و میزبان خود را در ورزشگاه سنت جیمز پارک 2 بر یک شکست داد. هر دو گل این تیم را الجرو الیا در دقایق 14 و 62 به ثمر رساند. تنها گل نیوکاسل را هم یوآن گوفران در دقیقه 29 وارد دروازه حریف کرد.

شاگردان رونالد کومان با این پیروزی ارزشمند خارج از خانه 42 امتیازی شدند و بار دیگر رتبه سوم جدول رده‌بندی را از منچستر یونایتد 40 امتیازی پس گرفتند. چلسی با 52 امتیاز صدرنشین لیگ جزیره است و منچستر سیتی با یک بازی کمتر و 47 امتیاز در رده دوم قرار دارد.

روز یکشنبه در مهمترین بازی تیم منچستر سیتی از ساعت 19:30پذیرای آرسنال است.

کد مطلب 2466932

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