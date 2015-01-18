مطالبات محقق نشده نخبگان کردستانی/مسئولان تنها در شعار حمایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از روسای دانشگاه ها و نخبگان استان شامگاه شنبه در نشست هم اندیشی با استاندار کردستان به بیان دغدغه ها و مشکلات و خواسته های خود پرداختند و عده ای از آنها هم از وقت سه دقیقه ای که به آنها برای بیان نظرات و پیشنهاداتشان اختصاص یافته بود در ابتدای سخنانشان گلایه کردند.

تولیدات دانش بنیان راهی برای برطرف کردن مشکل بیکاری است

آکو کشاورزی یکی از اعضای بنیاد نخبگان استان کردستان در این نشست با اشاره به اینکه قبل از اعمال تحریم ها بیشتر تولیدکنندگان ما به جای تولید بیشتر مونتاژ می کردند، گفت: معتقدم تحریم های اعمال شده در این چند سال اخیر برای تولیدکنندگان اثرات مطلوبی به دنبال داشت به گونه ای که تلاش بیشتری برای تولید در کشور ما صورت گرفت.

وی عنوان کرد: با تولیدات دانش بنیان مشکل اشتغال برطرف می شود و از واردات هم بی نیاز خواهیم شد و فرصت های صادرات هم در زمینه های مختلف فراهم خواهد شد.

وی اظهارداشت: متاسفانه با توجه به شرایط اقتصادی پیش آمده در کشور قبح سرمایه گذاری راکد و کسب درآمدهای کاذب شکسته شده و اکثر سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه خود را در بانک بگذارند و همین امر منجر به از بین رفتن ایده در بخش تولید شده است.

این نخبه کردستانی با بیان اینکه تولید سرمایه نیازمند فکر و منابع است، ادامه داد: بانک ها در کشورما بیشتر مشغول بنگاه داری هستند و علاقه ای به ورود به حوزه تولید ندارند.

مسئولیت پذیری باعث تثبیت جایگاه نخبگان می شود

رییس دانشگاه علوم پزشکی کردستان هم در این نشست گفت: ویژگی که باعث تثبیت جایگاه نخبگان در جامعه خواهد شد داشتن حس مسئولیت پذیری است.

طیب قدیمی با اشاره به اینکه جامعه نخبه پرور، جامعه ای است که نقشه راه داشته باشد، بیان کرد: نقشه راهی که مطابق با واقعیت های جامعه باشد.

وی بیان کرد: در حوزه سلامت دولت تدبیر و امید اقدام به اجرای طرح تحول نظام سلامت کرد که هدف اصلی آن تغییر فرهنگ سلامت است.

وی اظهارداشت: مسئولیت اجتماعی ارائه دهندگان و دریافت کنندگان خدمات سلامت قطعا موجب توسعه فرهنگ سلامت در جامعه خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با بیان اینکه جامعه سالم نیازهای القایی را سازماندهی و نظام مند می کند، ادامه داد: درخواست های القایی در حوزه سلامت با منشاء های بسیار متنوع فرهنگ سلامت را به چالش کشیده است.

ایران قبل از توسعه اقتصادی نیاز به پیشرفت علمی دارد

زاهد کمانگر یکی از مخترعان برتر کشور و عضو بنیاد نخبگان استان کردستان هم در این نشست گفت: بعد از اختراع و به ثبت رساندن بازوی روباتیک هوشمند اقدام به احداث شرکت دانش بنیانی کردیم.

وی با اشاره به حمایت های بی دریغ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در راستای تولید این بازوی هوشمند عنوان کرد: این بازوی روباتیک در حال حاضر در سه کشور دنیا تولید می شود و تولیداتی که ما به بازار عرضه می کنیم نیاز به حمایت از سوی قدرت های اجرایی بالاتر از شرکت های معمولی دارد.

وی بیان کرد: متاسفانه مصرف کنندگان و صاحبان کارخانه ها در کشور ما بیشتر تمایل به استفاده از تولیدات خارجی حتی با صرف هزینه های چندین برابر تولیدات داخلی هستند.

این مخترع جوان کردستان از مدیران دولتی خواست در راستای ایجاد اطمینان مصرف کنندگان نسبت به محصولات وتولیدات داخلی اقدام کنند و اظهارداشت: درصورتی که به شرکت های دانش بنیان این اطمینان را بدهند که مانع از ورود تولیدات خارجی که در داخل توسط این شرکت ها تولید می شوند، شود شاهد رشد چشمگیر فعالیت های دانش بنیان خواهیم بود.

کمانگر با بیان اینکه کشورما قبل از توسعه اقتصادی نیاز به پیشرفت علمی دارد، یادآورشد: بدست آوردن هر چیزی در دنیا بهایی دارد و بهای توسعه اقتصادی هم پیشرفت علمی و پژوهشی است.

مدیریت نخبگان به نخبه ترین آنها واگذار شود

یکی دیگر از اعضای بنیاد نخبگان استان در این نشست با بیان اینکه پژوهش امر دیربازدهی است، گفت: نباید از پژوهش انتظار بازدهی سریع را داشت چراکه این مهم امری دیربازده است.

عادل فاطمی عنوان کرد: همگان براین امر واقف اند که اکثر اساتید دانشگاه ها جزو افراد نخبه جامعه هستند حال این سوال مطرح می شود که آیا افرادی که در راس دانشگاه ها قرار می گیرند جزو نخبه ها هستند یا نه؟.

وی با تاکید براینکه جامعه ما باید مدیریت نخبگان را به نخبه ترین فرد واگذار کنند، عنوان کرد: در کشورهای پیشرفته هموار در میان چندین فرد نخبه، نخبه ترین آنها به عنوان رهبر وسرپرست و مدیر گروه تعیین می شود ولی متاسفانه این امر در کشور ما برعکس است.

وی بیان کرد: اگر مدیر دانشگاه ها از طریق برگزاری انتخابات و توسط اساتید دانشگاه انجام می شد آن موقع امکان تعیین فردی نخبه ای برای مدیریت فراهم می شد.

نخبگان عملکرد مسئولان را نقد وتحلیل کنند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان نیز در این نشست گفت: انتظار می رود نخبگان فعالانه درجامعه حضور پیدا کنند و عملکرد مسئولان را نقد و تحلیل نمایند.

حجت الاسلام رحیم جعفری با اشاره به اینکه یکی از پایه های اصلی حوزه فرهنگ وهنر، پژوهش است، اظهارداشت: یکی از اولویت های ما در اداره کل ارشاد فعال کردن شورای پژوهشی است و تمامی برنامه هایی که توسط این اداره کل به اجرا در می آید پیوست پژوهشی دارد.

وی عنوان کرد: برای نخستین بار بخش پژوهش امسال در نهمین دوره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان افزوده و آثاری هم به این جشنواره ارسال و تعدادی هم برگزیده شد.

وی اظهارداشت: شورای پژوهشی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان ترکیبی از اعضای هیئت علمی دانشگاه های سطح استان است که در جلسات مختلف این شورا شرکت و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح می کنند.

اولویت دادن به نخبگان در استخدامی های دولتی

طاهر سرحدی از دیگر اعضای بنیاد نخبگان استان کردستان هم در این نشست اظهارداشت: متاسفانه تعدادی از نخبگان در کارهایی خارج از حیطه توانایی ها وتخصص های خود مشغول به کار هستند و لازم است در این زمینه فکر اساسی شود.

وی بر اولویت قرار دادن نخبگان در استخدامی های دولتی تاکید کرد و گفت: کارها باید به نخبگان سپرده شود تا شاهد بازخورد ونتیجه تاثیر گذار باشیم.

وی از نبود امکانات رفاهی و تفریحی در سنندج انتقاد کرد وافزود: سنندج به عنوان مرکز استان هنوز شهربازی ندارد.

این عضو بنیاد نخبگان استان از کاهش رتبه های دانش آموزان استان در کنکور سراسری هم انتقاد کرد و اظهارداشت: در چند سال اخیر نسبت به دهه های 60 و 70 رتبه های دانش آموزان استان در کنکور سراسری بسیار کاهش پیدا کرده است.

سند مشخص آمایش و مطالعات اجتماعی و فرهنگی کردستان در اختیار نخبگان نیست

کیومرث حبیبی یکی دیگر از اعضای بنیاد نخبگان استان کردستان هم در این نشست بیان کرد: کردستان براساس تمامی شاخص های توسعه در بحث مسکن، زیرساخت ها، بهداشت ودرمان وغیره همیشه جزو استان های آخر بوده است.

وی عنوان کرد: جای بسی تاسف است که سند مشخص آمایش و مطالعات اجتماعی و اقتصادی وفرهنگی که حاوی ضعف ها و قوت های استان باشد در اختیار نخبگان نیست تا از آنها بهره و استفاده ببرند.

وی اظهارداشت: در سال 79 طرحی را تدوین واز مسئولان شهری درخواست کردم که مواظب روستاهای اطراف شهر سنندج باشند و راهکارهایی هم برای ممانعت از ایجاد حاشیه نشینی ارائه کردم ولی متاسفانه به آن توجهی نشد.

این عضو بنیاد نخبگان استان ادامه داد: خط فقری در اطراف شهر سنندج به واسطه ایجاد سکونتگاه های غیر رسمی ایجاد شده است که در آینده ای نزدیک شهر قدیم را محو می کند.

حبیبی عنوان کرد: طرح تفصیلی شهر سنندج که ملاک عمل شهرداری است از لحاظ ساختاری دارای مشکلات تخصصی است.

وی با بیان اینکه راه یکی از اساسی ترین شاخص های توسعه به شمار می رود، افزود: کردستان حتی یک کیلومتر اتوبان و آزادراه استاندارد ندارد.

وی برایجاد تحول ساختاری در نظام بودجه ریزی استان تاکید و بیان کرد: در طی سال های متمادی اتفاق و تحولی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی استان نیافتاده است.

این عضو بنیاد نخبگان استان گفت: نظارت خصوصی از لحاظ بودجه ریزی بر روی پروژه ها و طرح ها نشده است.