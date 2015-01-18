روزگار نابسامان الفبای آبادانی در کرمان/ کویر منتظر صدای پای آب است

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان سالهای متوالی است که با معضل خشکسالی و کم آبی دست و پنج نرم می کند و تاکنون مسئولین در هر دوره با وجود وعده و وعیدهایی که داده اند نتوانسته اند پشت دیو خشکسالی را بر خاک زده و بار دیگر الفبای آبادانی را به رگ های خشکیده کرمان بازگردانند.

اما در دوره دولت یازدهم تلاش خوبی از جانب استاندار کرمان در حال انجام بوده و بارقه امید را در دلها روشن می کند که شاید این بار طرح های مرتبط با حل بحران کم آبی تنها در دل کاغذها جای نگرفته و به صورت عملی اجرا شوند.

کرمان پهناورترین استان کشور بوده و 11 درصد مساحت کشور را به خود اختصاص داده است این در حالیست که یک سوم باغات کشور نیز در این استان قرار دارد. اما این روزها نوک پیکان عامل اصلی کم آبی در استان کرمان به سمت بخش کشاورزی نشانه گرفته شده است.

گفته می شود بیش از 95 درصد آب این استان که به گفته استاندار کرمان چاه های آبش به اندازه چاه نفت ارزشمند است در بخش کشاورزی استفاده می شود. عدم فرهنگ سازی مناسب و استفاده از روش های آبیاری سنتی باعث هدر رفتن بخش عظیمی آب کرمان می شود.

در کنار این مساله سال هاست که صحبت از طرح های انتقال آب به استان کرمان مطرح می شود اما چیزی جز وعده و وعید نصیب مردم کرمان نشده اما این بار نماینده مردم سیرجان و بردسیر خبر از پیشرفت 10 درصدی طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان کرمان می دهد.

پیشرفت 10 درصدی انتقال آب از بندرعباس به سیرجان

شهباز حسن پور در گفتگو با مهر کم آبی را یکی از مهم ترین مشکلات استان کرمان می داند و می گوید: اقدامی به موقع برای رفع این مشکل در حال انجام است. با تلاش شبانه روزی مسئولین کرمان و با همکاری صنعت استان، بحث انتقال آب از بندرعباس به سیرجان که از سال های گذشته در دستور کار دولت قرار گرفته 10 درصد پیشرفت کار دارد.

وی ادامه می دهد: مردم سیرجان دغدغه های زیادی را در زمینه مشکلات ناشی از کم آبی داشتند و طی نظرسنجی های صورت گرفته به این مسئله پی بردیم که یکی از نگرانی های مردم سیرجان کم آبی به ویژه در زمینه آب شرب است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر از برگزاری جلسه ای با وزیر نیرو در دفتر وزارتخانه خبر داده و می افزاید: براساس رایزنی هایی که با وزارت نیرو داشتیم انتقال آب از سد تنگوئیه یا چاه های بالادست برای مجموعه گل گهر یا هر واحد صنعتی دیگر ممنوع اعلام شده است.

وی از بروز تخلفاتی در آب منطقه ای کرمان در این خصوص خبر داده و می گوید: این مسئله باعث نگرانی مردم شده و ما آن را از طریق سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و سایر مراجع ذیصلاح پی گیری می کنیم.

ممنوعیت انتقال آب شرب به واحدهای صنعتی

حسن پور ابراز می دارد: آخرین توافق ما با وزرات نیرو این بود که هیچ آب شربی به گل گهر یا واحد صنعتی دیگر نباید منتقل شود و اگر هر مجموعه صنعتی نیاز به آب دارند باید کمک کنند تا هر چه سریعتر آب از بندرعباس به شهرستان سیرجان معدن گل گهر و سپس به مس سرچشمه و سایر نقاط کشور منتقل شود. اعتقاد ما بر این است که باید این آب تا فلات مرکزی و اصفهان ادامه داشته باشد.

وی ادامه می دهد: انتقال آب از حوزه های خلیج فارس در دستور کار قرار گرفته و برنامه بعدی مجمع نمایندگان انتقال آب از دریای عمان به استان کرمان است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر می گوید: تعداد هفت حلقه آب چاه هایی که سال های قبل از رده خارج شده و دارای میکروب بودند و امکان استفاده از آب آنها در بخش شرب وجود ندارد برای بخش صنعت استفاده می شود.

کم آبی و کیفیت پایین آب معضل اکثر شهرستان های کرمان

وی با بیان اینکه معتقدم که حتی وضعیت آب شرب سیرجان نیز نیاز به یک تصفیه مجدد دارد، می افزاید: باید مسئولین وزارت نیرو این بحث ها را جدی بگیرند. معضل کم آبی و کیفیت پایین آب در اکثر شهرستان های استان کرمان وجود دارد.

حسن پور می گوید: امیدوار هستیم ظرف 20 روز آینده هیئتی از وزارت نیرو با اختیارات کامل برای بررسی آب به استان کرمان سفری داشته باشند و تصمیمات خوبی طی این سفر اتخاذ شود.

وی ادامه می دهد: به مردم سیرجان این قول را می دهم که به هیچ عنوان انتقال آب شرب در دستور کار ما نبوده و تخلفات صورت گرفته در گذشته در حال پی گیری است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر ابتدایی ترین الفبای هر کاری را تامین آب شرب منطقه دانسته و می گوید: بحث آب شرب از آب های بالا دست سیرجان و سد تنگوئیه در دستور کار قرار دارد اما در این زمینه نظر ما این است حداکثر تلاش را مسئولین وزارت نیرو داشته باشند تا آب سالم و بهداشتی در اختیار مردم و شهروندان قرار گیرد.

بروکراسی اداری مردم را دلسرد می کند

وی با اشاره به اینکه بیش از 95 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، می افزاید: استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار می تواند در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار تاثیرگذار باشد. در شهرستان بردسیر توجه خاصی به این مساله شده و این امر سبب شده بردسیر به عنوان پایلوت در بحث استفاده از سیستم های آبیاری تحت فشار مطرح شود.

حسن پور ضمن گلایه ما از متولیان امر می گوید: وقتی مردم پای کار می آیند کاغذ بازی ها و مسائل اداری باعث دلسردی آنها می شود.

وی تنها راه نجات استان کرمان را از بحران کم آبی استفاده از سیتم های آبیاری تحت فشار و صرفه جویی می داند و می افزاید: سیرجان نیز از نظر تجیهز مزارع به سیستم های آبیاری نوین از شرایط خوبی برخوردار بوده و طی سال جاری بیش از هزار هکتار از اراضی کشاورزی به این سیستم ها مجهز شده اند.

کشاورزان امسال بالاترین مشارکت را داشته و موتور پمپ چاه ها به را یک ماه داوطلبانه خاموش کردند لزوم افزایش مشوق های دولت در خصوص استفاده از سیستم های آبیاری نوین

نماینده مردم سیرجان و بردسیر ادامه می دهد: کشاورزان امسال بالاترین مشارکت را داشته و یک ماه داوطلبانه موتور پمپ چاه ها را خاموش کردند این اقدام آنها بیانگر این مساله است که کشاورزان به اهمیت موضوع آب و کم آبی پی برده اند.

حسن پور با اشاره به اینکه باید مشوق های بیشتری از سوی دولت برای این مساله در نظر گرفته شود، می افزاید: در سال گذشته جدا از پیشنهادات دولت هزار میلیارد تومان مصوبه کمیسیون برنامه بودجه، کمسیسون کشاورزی و کمیسیون تلفیق بود. در بحث آبیاری های تحت فشار اقداماتی که تا این لحظه رصد شده چندان رضایت بخش نبوده است.

پیگیری طرح های انتقال آب حوزه به حوزه

استاندار کرمان نیز در گفتگو با مهر از پی گیری طرح های انتقال آب به کرمان خبر می دهد و می گوید: این طرح ها زمان بر بوده و به بازه زمانی حدود سه سال احتیاج دارند.

علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه طرح های انتقال آب از بهشت آباد و خلیج فارس در دستور کار قرار دارد، می گوید: آب بهشت آباد بین استان های اصفهان، یزد و کرمان تقسیم می شود که سهم کرمان 180 میلیون مترمکعب تعیین شده است.

با توجه به بحران کم آبی در کرمان چاه های آب این استان مانند چاه های نفت با ارزش هستند و استفاده بی رویه از آب ها سبب شده که امروز با مشکل کم آبی در استان مواجه شویم وی ابراز می دارد: طرح انتقال آب از خلیج فارس نیز دست دست پی گیری بوده و آب حاصل از این بخش صرف صنعت خواهد شد.

رزم حسینی ادامه می دهد: در کنار این طرح ها باید به دنبال راه هایی باشیم که وضعیت موجود را بهبود بخشیم. طرح همیاران آب از جمله راهکارهایی است که دراین خصوص مطرح شده و یکی از مصوبه های آن برقی کردن چاه های کشاورزی است.

ارزش آب در کرمان برابر با نفت است

نماینده عالی دولت در استان کرمان بر لزوم استفاده بهینه از آب تاکید کرده و ادامه می دهد: با توجه به بحران کم آبی در استان کرمان چاه های آب این استان مانند چاه های نفت با ارزش هستند. استفاده بی رویه از آب ها سبب شده که امروز با مشکل کم آبی در استان مواجه شویم.

وی با اشاره به هدر رفت بخش عظیمی از آب استان در بخش کشاورزی می گوید: این در حالیست که بهره وری در بخش کشاورزی نیز پایین است.

رزم حسینی حل بحران آب را نیازمندعزم همگانی دانسته و می گوید: در کنار تلاش مسئولین؛ کشاورزان و مردم نیز باید در این عرصه ورود پیدا کرده و با صرفه جویی در رفع این بحران مشارکت داشته باشند.

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گزارش: اسما محمودی