تریبون شورای شهر گرگان برای اظهار نظرهای شخصی افراد استفاده نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا سبطی شامگاه شنبه در یکصدو پنجاهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهرگرگان با دعوت اعضای شورا به آرامش و هم دلی، و با تاکید بر این نکته که بهتر است از جایگاه حقوقی خود که استیجاری و کوتاه مدت است، سو استفاده نکنیم، افزود: برآیند تفکرات شورا باید در قالب تریبون شورا به بیرون منعکس شود نه به عنوان اظهار نظر شخصی خاص.

وی افزود: اعضای شورا دارای وظایفی هستند و هرکدام از آنها جایگاهی دارند که باید به آن احترام گذاشته شود.

وی ادامه داد: نطق پیش از دستور علی کلاتی پیشکسوت چهار دوره شورا، بیانگر بسیاری از ناگفته های پیش طرح سوال از شهردار است که باید به آن توجه شود.

تذکرات زیادی به صورت شفاهی و کتبی به شهردار داده شده بود

وی ضمن یادآوری این نکته که در ماده ۷۳ آمده، در صورت اعتراض به عملکرد شهردار ابتدا باید توسط رئیس شورا تذکر داده شود، گفت: تذکرات متعددی در قالب نطق پیش از دستور و طرح سوالات مختلف به صورت شفاهی و مکتوب انجام شد؛ می بایست تذکرات اصالتا و وکالتا توسط رئیس شورا به شهردار منعکس می شد که این اتفاق نیافتاد.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان تصریح کرد: پرواضح است که اعضای شورا باید به وظیفه خود یعنی همان حفظ کرامت انسانی و حقوق شهروندان بپردازد.