اقدام «شارلی ابدو» اولین نبوده و آخری هم نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بسیج رسانه قم آمده است: «شارلی ابدو، اولینش نبوده و بی‌گمان آخرینش هم نخواهد بود. دشمنان در طول تاریخ بارها و بارها خواستند نور الهی را خاموش کنند ولی مگر این خواسته شدنی است، چه آن که این وعده خداست که او نورش را کامل می‌کند، هر چند زرسالاران صهیون نخواهند و مدعیان دروغین حقوق بشر در شرق و غرب عالم آن را برنتابند.

ای رسول مهربانی‌ها، شما والاترین نور الهی هستید که خود بهانه خلقتید و مایه آسایش و نزول برکات و رحمت بر همه آدمیان.

اهانت کم سابقه مجله هتاک فرانسوی که متاسفانه با سوءاستفاده از ابزار هنر و رسانه و به بهانه آزادی بیان صورت گرفت، گرچه دل‌هایمان را غمگین ساخت و بغض‌ها را نمایان اما از باب آن که گفته‌اند "عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد"، بدین سان بار دیگر بهانه‌ای فراهم شد تا همدل و یک‌صدا از عشق و عمق ارادت قلبی‌مان به شما و خاندان اطهرتان سخن بگوییم و از آن سو با غیرتی برآمده از بصیرتِ محمدی خود، موج خشم و انزجارمان را روانه هتاکان و گستاخان کنیم.

به راستی کیست که با اندکی دقت و روشن بینی، نداند که پشت پرده ماجرای اخیر کاریکاتورهای هتاکانه به ساحت مقدس حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) چه می‌باشد؛ پیامبری که با اخلاق حسنه خویش و با آیین نجات بخش خود، درخت کفر و جهل را از ریشه برکند و نهال راستی و درستی را در جامعه انسانی بر زمین نشاند.

در روزهای اخیر در رسانه‌های جمعی و به ویژه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بسیار در این باره سخن گفته شده که صهیونیست‌ها و غربیان مدعی آزادی بیان به دنبال چه اهدافی در راستای پروژه اسلام هراسی هستند.

اینک ما بسیجیان اهل رسانه و فعالان شیفته اسلام ناب محمدی(ص) بر خود لازم می‌دانیم ضمن محکومیت اهانت بی‌شرمانه اخیر، اعلام بداریم که با تعهد ایمانی و صداقت و تلاش رسانه‌ای خود در نشر حقایق اسلام ناب و ترویج معارف صادره از ناحیه حضرت رسول (ص) و اهل بیت طاهرینش(ع) و نیز آرمان‌های والای انقلاب اسلامی، مجاهدانه می‌کوشیم تا رهرو صدیق راه پرافتخار خمینی کبیر(ره) و یاران شهیدش باشیم و در لبیک به ندای رهبر عزیزمان در مقابله با قطب استکبار و رسانه‌های آن، لحظه‌ای درنگ نکنیم.»