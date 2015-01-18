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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۸:۰۵

فوتبال جام ملت‌های آسیا؛

تشبیه ایران به عمان و جنگ روانی اماراتی‌ها قبل از دیدار با تیم ملی

تشبیه ایران به عمان و جنگ روانی اماراتی‌ها قبل از دیدار با تیم ملی

مدیر تیم فوتبال امارات با تشبیه تیم ملی ایران به عمان در جام خلیج فارس، گفت: برای اثبات شایستگی‌هایمان به چیزی جز پیروزی مقابل ایران فکر نمی‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات فردا دوشنبه در سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به مصاف هم می‌روند تا تکلیف تیم اول گروه سوم مشخص شود.

در همین ارتباط، مترف الشامسی مدیر تیم امارات گفت: برای اثبات شایستگی‌هایمان به هیچ چیزی جز پیروزی در دیدار با ایران فکر نمی‌کنیم.

وی افزود: ما در این مدت به بازیکنان تیم، آنچه را که در بیست و یکمین دوره جام خلیج فارس در منامه رخ داد و منجر به قهرمانی ما در آن دوره از مسابقات شد را گفته‌ایم. در آن دوره، ما بازی‌ها را با پیروزی مقابل بحرین، قطر و عمان آغاز کردیم و توانستیم در نهایت قهرمان شویم.

مدیر تیم امارات تاکید کرد: اگر ایران فردا مقابل امارات قرمز بپوشد، شبیه به همان لباس عمان خواهد بود و این برای ما یعنی تکرار سناریوی جام خلیج فارس در منامه!

الشامسی در پایان هم گفت: ما امتیازات کامل دیدار با بحرین و قطر را کسب کردیم و در حال حاضر هم برای بازی با ایران تمرکز داریم. اعتماد به نفس بازیکنان هم برای آخرین دیدار مرحله گروهی با ایران بالاست.

کد مطلب 2466953

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    نظرات

    • ایرانی ۰۹:۲۴ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
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      این جوری حرف زدن نشانه ترس شون از ایرانه...
    • علی ۱۱:۳۰ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
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      باید بگم که ایران توی این مسابقه سفید خواهد پوشید پس براساس همان گفته ها امارات مثل مواقعی که ما اونارو میبردیم بازندهس
    • پویا فرزان ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
      0 0
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      رنگ پیراهن امارات در بازی فردا قرمز خواهد بود و طبق تصمیم اتخاذ شده ایران با پیراهن سفید بازی خواهد کرد! امارات متاسفم بای بای

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