به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و امارات فردا دوشنبه در سومین دیدار خود در مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا به مصاف هم می‌روند تا تکلیف تیم اول گروه سوم مشخص شود.

در همین ارتباط، مترف الشامسی مدیر تیم امارات گفت: برای اثبات شایستگی‌هایمان به هیچ چیزی جز پیروزی در دیدار با ایران فکر نمی‌کنیم.

وی افزود: ما در این مدت به بازیکنان تیم، آنچه را که در بیست و یکمین دوره جام خلیج فارس در منامه رخ داد و منجر به قهرمانی ما در آن دوره از مسابقات شد را گفته‌ایم. در آن دوره، ما بازی‌ها را با پیروزی مقابل بحرین، قطر و عمان آغاز کردیم و توانستیم در نهایت قهرمان شویم.

مدیر تیم امارات تاکید کرد: اگر ایران فردا مقابل امارات قرمز بپوشد، شبیه به همان لباس عمان خواهد بود و این برای ما یعنی تکرار سناریوی جام خلیج فارس در منامه!

الشامسی در پایان هم گفت: ما امتیازات کامل دیدار با بحرین و قطر را کسب کردیم و در حال حاضر هم برای بازی با ایران تمرکز داریم. اعتماد به نفس بازیکنان هم برای آخرین دیدار مرحله گروهی با ایران بالاست.