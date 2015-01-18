ظرفیت عظیم حیات وحش در یزد و جای خالی گردشگری طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، یزد از استانهای بسیار غنی در زمینه گونه های جانوری و گیاهی است و بسیاری از گونه های جانوری و گیاهی نادر با نام استان یزد شناخته می شود.

گونه هایی نظیر گورخر ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، هوبره و بسیاری از گونه های دیگر جانوری و گیاهی در یزد و یکی دو استان دیگر به چشم می خورد که وجود این گونه ها توانسته یزد را به غنی ترین مناطق در حوزه حیات وحش تبدیل کند.

برخی گونه های موجود در استان یزد نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح دنیا نیز کم نظیر است به همین دلیل حفاظت برخی از گونه های کمیاب در استان یزد بسیار حائر اهمیت است.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان یزد در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تنوع گونه های جانوری و گیاهی در استان یزد بسیار گسترده است و در عین این گستردگی، بسیاری از گونه ها نادر و در معرض خطر انقراض هستند.

در استان یزد ۱۴ منطقه به وسعت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار با عناوین مختلف نظیر پناهگاه حیات وحش، پارک ملی، منطقه حفاظت شده و ... تحت مدیریت محیط زیست قرار گرفته است حسن اکبری خاطرنشان کرد: به همین دلیل در استان یزد ۱۴ منطقه به وسعت بیش از دو میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار با عناوین مختلف نظیر پناهگاه حیات وحش، پارک ملی، منطقه حفاظت شده و ... تحت مدیریت محیط زیست قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: در این مناطق گونه های مختلف جانوری و گیاهی وجود دارد که برخی از آنها اهمیت جهانی دارند و در زمره گونه های در معرض خطر شناخته شده اند.

اکبری بیان کرد: پناهگاه حیات وحش نایبندان، منطقه حفاظت شده کالمند بهادران، منطقه حفاظت شده کوه بافق، پناهگاه حیات وحش دره انجیر و پارک ملی سیاه کوه برخی از این مناطق هستند که در حوزه گردشگری نیز دارای ظرفیت های بسیاری هستند.

هر یک از مناطق یاد شده هم به لحاظ تحقیقاتی می تواند بسیار حائز اهمیت باشد و مورد بازدید محققانی از سراسر کشور و حتی خارج از کشور قرار گیرد و هم به لحاظ جذب گردشگر می تواند مقصد خوبی برای علاقمندان به طبعیت و حیوانات باشد.

به طور قطع مروری بر هر یک از این مناطق حفاظت شده از زبان معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد می تواند بر اهمیت این موضوع و قابلیت ایجاد شرایط مناسب برای جذب گردشگر به این مناطق صحه بگذارد.

۸ پستاندار و ۴ گونه گیاهی در پارک ملی سیاهکوه دارای ارزشهای حفاظتی شناخته شدند

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد در مورد منطقه سیاهکوه اظهار داشت: منطقه سیاهکوه در مجاورت یکی از وسیع ترین عرصه های بیابانی کشور قرار گرفته و اکوسیستم های متنوعی نظیر کویر، بیابان، استپ، نمکزار و ... در این عرصه دیده می شود و این منطقه از سال ۱۳۸۰ تاکنون به عنوان منطقه حفاظت شده معرفی شد و بعدها بخشی از آن به عنوان پارک ملی معرفی شد و به این ترتیب ارتقا یافت.

اکبری با اشاره به موقعیت جغرافیایی پارک ملی سیاهکوه بیان کرد: این منطقه در محدوده بین استانهای یزد و اصفهان واقع شده و دسترسی به این منطقه تنها از طریق دو ورودی اصلی در شمال شرقی و جنوب شرقی منطقه، هر دو در جاده آسفالته اردکان ـ چوپانان امکانپذیر است.

وی یادآور شد: در این منطقه ۴۷ گونه گیاهی ۱۹ گونه پستاندار و ۳۴ گونه پرنده در این منطقه شناسایی شده که گونه های پلنگ ایرانی، یوزپلنگ آسیایی، هوبره و برخی گونه های گیاهی دیگر در مجموع شامل ۱۱ گونه پرنده، هشت گونه پستاندار و چهار گونه گیاهی دارای ارزش حفاظتی هستند.

اکبری، منطقه حفاظت شده دره انجیر را نیز از مهمترین مناطق حفاظت شده استان یزد برشمرد و افزود: این منطقه نیز در محدوده حفاظتی شهرستان اردکان و در ۲۵ کیلومتری شرق مرکز بخش خرانق واقع شده و دارای ۲۳ گونه گیاهی، ۱۵ گونه جانوری و ۲۴ گونه پرنده است.

وی ادامه داد: منطقه حفاظت شده کوه بافق نیز از غنی ترین مناطق حفاظت شده استان یزد به شمار می رود و در ۱۱۰ کیلومتری جنوب شرق یزد و در فاصله ۱۰ کیلومتری شمال شرق شهر بافق قرار گرفته است.

بسیاری از گونه های گیاهی در منطقه حفاظت شده کوه بافق مورد توجه محققان قرار گرفته است

اکبری خاطرنشان کرد: در این منطقه گونه های متنوع گیاهی وجود دارد که ۲۴ نوع از آنها دارای ارزشهای حفاظتی و ۱۶ گونه بومی هستند که مورد توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران قرار دارد.

وی ادامه داد: منطقه حفاظت شده کوه بافق همچنین دارای ۲۰ گونه پستاندار، ۴۴ گونه پرنده و ۱۶ گونه خزنده است و یوزپلنگ آسیایی در این منطقه از جمعیت بیشتری نسبت به سایر نقاط برخودار است.

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد همچنین به تشریح دیگر مناطق حفاظت شده استان یزد پرداخت و گفت: در میان این مناطق، کالمند بهادران به دلیل وجود سایت پرورش و تکثیر گورخر ایرانی از اهمیت خاصی برخودار است و در این منطقه توانسته ایم از انقراض این گونه جلوگیری کنیم.

تشریح وضعیت و ویژگی های هر یک از این مناطق حفاظت شده خود نیازمند مجالی است اما آنچه در همه این مناطق حائز اهمیت است، منحصر به فرد بودن و شاخصه های ارزشمندی است که در این مناطق وجود دارد.

ویژگی های مناطق حفاظت شده در یزد می توانند جمعیت قابل توجهی از گردشگران را از مناطق مختلف کشور به سمت حیات وحش یزد جذب کند اما متاسفانه زیرساختهای لازم در این زمینه فراهم نیست این شاخصه ها به تنهایی می توانند جمعیت قابل توجهی از گردشگران را از مناطق مختلف کشور به سمت حیات وحش یزد جذب کند اما متاسفانه زیرساختهای لازم در این زمینه فراهم نیست.

در هیچ یک از این مناطق فضایی برای گردشگری لحاظ نشده در حالی که هر یک از این مناطق ظرفیت عظیمی همچون مناطق حفاظت شده و پارکهای ملی کشورهای آفریقایی دارند که سالانه هزاران توریست از مناطق مختلف از آن بازدید می کنند.

عدم ارائه مجوزهای لازم در این زمینه، نداشتن زیرساختهای گردشگری این ظرفیت را از استان یزد سلب کرده در حالی که محیط زیست و معاونت گردشگری میراث فرهنگی می توانند با فعال کردن این بخش، سالانه تعداد زیادی گردشگر داخلی و خارجی را جذب استان یزد کرده و برای حفاظت از گونه های ارزشمند، درآمد ایجاد کنند.

در این مناطق متاسفانه حتی شرایط برای تولید فیلم های مستند نیز وجود ندارد و برخی گروه های مستندساز از این بابت گلایه کرده اند گرچه امکانات موجود مستندسازان نیز نمی تواند پاسخگوی گستردگی کار در فضای مناطق حفاظت شده را داشته باشد.

معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان یزد در این زمینه نیز اظهار داشت: این ظرفیت در مناطق حفاظت شده و تحت مدیریت محیط زیست وجود دارد ولی تاکنون برای ایجاد امکانات در مناطق برای توسعه گردشگری نه تنها در یزد بلکه در دیگر نقاط کشور اقدامی نشده است.

در شرایطی که می توان از این مناطق کسب درآمد قابل توجهی داشت، این مناطق به عنوان ظرفیت های عظیم گردشگری مورد غفلت قرار گرفته اند و به نظر می رسد مسئولان محیط زیست و میراث فرهنگی باید در سطح کلان از این ظرفیت با لحاظ کردن اولویت حفظ گونه های مختلف، استفاده مطلوب کنند و گامی در مسیر توسعه گردشگری به عنوان صنعت سبز بردارند.

گزارش: نيره شفيعي پور