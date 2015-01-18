مردی با موهای خاکستری غوغا کرد/ جادوی نوازندگی کیهان کلهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، او قرار است دوم فوریه همراه اردال ارزنجان نوازنده باقلاما از ترکیه در شهر لیسبون پایتخت کشور پرتغال دونوازی کند.
کلهر 13 تا 15 فوریه نیز در هلند و همراه گروه هلندی رامبراند فرریشز روی صحنه میرود.
اجراهای کلهر همواره از استقبال ویژه برخودار میشود. چندی پیش در اجرای او در اروپا، قطعه بيكلامي كه بيش از يك ساعت به طول انجاميد و خاطرهاي پرقدرت و به يادماندني خلق كرد، با واکنشهای متعددی در نشریات اروپایی روبه رو شد.
منتقد نشریه گاردین درباره این تور کلهر با بهرامی فرد چنین نوشته بود: آنها به هيچ وجه صحبت نكردند، سازهايي را مينواختند كه تماشاگران بريتانيايي آشنايي بسيار كمي با آنها داشت و تنها يك قطعه بيكلام را اجرا كردند كه بيش از يك ساعت طول كشيد. اما اين اجرايي پر قدرت، به يادماندني و عميقا احساسي بود.
كيهان كلهر يكي از بزرگترين موزيسينهاي ايران و نوازنده ساز كمانچه است. همراه او علي بهراميفرد ساز سنتور می نواخت و آنها با هم جديدترين نسخه آهنگ «من تنها نميايستم» را اجرا كردند. اين دو با سازهاي خود در حالي شروع به نواختن کردند كه روي سكوي پايين که با فرش خارقالعاده ايراني پوشیده شده بود، زانو زده بودند. آهنگ با تم غمگين و تنومند سنتور آغاز شد و بعد كمانچه به فكر فرو برنده و سودازده، وارد شد. از آنجا به بعد موسيقي و حالت كلي به طور مداوم در حال تغيير بود.
حضار چندين بار در ميان آهنگ با لحظات سكوت غيرمنتظره روبهرو شدند كه بلافاصله با خطوط خشمگين كمانچه و همچنين بداهه نوازيهاي كلهر شکسته می شد؛ بداهههایی كه او آنها را با چشمان بسته و در حاليكه موهاي خاكسترياش روي صورتش ميآمدند اجرا ميكرد. بعد از آن بار ديگر حالت كلي آهنگ تغيير كرد و به موسيقي پرانرژي و بسيار سريعي بدل شد كه در آن دو موزيسين با حس ششم خود، به انتظار تكنوازي ديگري می ماند. بار ديگر هم تغييري به وجود آمد و موسيقي آنها حالتي شاعرانه و آرام به خود گرفت و در نهايت با رسيدن به اوج خود، با لذتي جسورانه به پايان رسيد.
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