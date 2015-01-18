فراخوان سرمایه گذاری در دو پهنه معدنی در زنجان انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران به توسعه معادن استان زنجان اشاره کرد وافزود: سازمان صنعت و معدن استان زنجان در راستای فعالیت معادنی که راکد بوده اند از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه منابع معدنی استفاده می کند.

وی اظهار داشت: در استان زنجان معادنی که راکد هستند به مزایده گذاشته می شوند تا سرمایه گذار بخش خصوصی وارد کار شود تا این معادن روند توسعه ای را داشته باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: استان زنجان معادن غنی بسیار خوبی دارد که با ورود سرمایه گذار توسعه استان به خوبی محقق می شود.

فغفوری تاکید کرد: شهرکهای صنعتی استان زنجان به کلیه زیر ساختها مجهز است و در این راستا استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در این استان روند توسعه استان را به همراه دارد.

وی افزود: در استان زنجان سرمایه گذاران چینی برای تولید چدن و آهن فعالیت می کند و اگر فاز اول این کار خانه به بهره برداری برسد سرمایه گذاری هزار میلیارد تومانی را به دنبال دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان یاد آورشد:در حال حاضر سرمایه گذار ترکیه ای در استان سرمایه گذاری جدید را شروع کرده است.

فغفوری در ادامه از اولویت قرار دادن مسائل زیستی در بخش صنایع معدنی خبر داد.

وی همچنین از برگزاری همایش هوای پاک در روز ۲۹ دی ماه در زنجان خبر داد و گفت: در این همایش واحدهای تولیدی به پاکسازی حاشیه استان زنجان می پردازند و با این کار خود نشان می دهند که صنعت در کنار محیط زیست قرار خواهد داشت و برای سلامی مردم می اندیشد.