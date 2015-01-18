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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۸:۴۷

برف و برودت هوا مدارس شهرستان بیجار را تعطیل کرد

برف و برودت هوا مدارس شهرستان بیجار را تعطیل کرد

سنندج - به دلیل بارش برف و همچنین برودت هوا مدارس ابتدای و متوسطه اول شهری و روستای بیجار تعطیل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال بارش برف که از روز گذشته در بعضی از مناطق استان کردستان آغاز شد امروز مدارس شهرستان بیجار را به تعطیلی کشاند.

بر اساس گزارش اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان به دلیل بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر کلیه مدارس روستایی و مدارس ابتدای و دوره متوسطه اول شهری شهرستان بیجار امروز یکشنبه تعطیل است.

بر اساس این گزارش مدارس فوق تنها در نوبت صبح تعطیل هستند و نوبت بعد از ظهر مدارس فعال خواهند بود.

گزارش اداره کل هواشناسی استان کردستان نشان می دهد که بارش برف از روز گذشته در اکثر مناطق استان گزارش شده است.

امسال تاکنون میزان بارش برف و باران در استان کردستان در مقایسه با سال گذشته با کاهش مواجه بوده است.

همچنین دو هفته قبل نیز بارش برف و برودت هوا باعث تعطیلی دو روزه مدارس شهرستان مریوان در استان کردستان شده بود.

کد مطلب 2466965

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