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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۷:۰۴

نتايج مسابقات تنيس بانوان جام رمضان در مشهد به پايان رسيد

نتايج مسابقات تنيس بانوان جام رمضان درمشهد در يكم آبانماه به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد در پي برگزاري مسابقات تنيس بانوان جام رمضان و روزتربيت بدني و ورزش كه درمحل مجموعه ورزشي كوثربا شركت 16 تيم وبا حضور32 بازيكن به صورت دوبل آزاد انجام شد، نتايج ذيل بدست آمد.
مقام اول دوبل آزاد سلطنت حق نظر ونسترن زارعي ومقام دوم دوبل آزاد صحابي فرد وثمانه جاويدي مقام سوم اين رشته را مشتركا مژده خانزاد، آيدا اشرفي وبيتا طاهري، آفرين مشهدي ازآن خود كردند.

کد مطلب 246697

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