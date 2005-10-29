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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۸:۱۹

در ادامه سياست مزورانه و مظلوم نمايانه صهيونيست ها صورت مي گيرد ؛

تلاش رژيم صهيونيستي براي تصويب قطعنامه روز جهاني هولوكاست در سازمان ملل

رژيم صهيونيستي در تلاش است قطعنامه يادبود روز جهاني هولوكاست"يهودي ستيزي" را در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب برساند.

به گزارش خبرگزاري "مهر"  رسانه هاي رژيم صهيونيستي مي گويند حمايت ها براي تصويب قطعنامه اي در خصوص روز يادبود هولوكاست  بين اعضاي سازمان ملل در حال افزايش است.

قرار است سند  "يادبود هولوكاست " دوشنبه آينده در مجمع عمومي سازمان ملل پيرامون بررسي شود. افرادي كه از محتواي سند اطلاع دارند مي گويند انتظار مي رود اين قطعنامه با  اجماع تصويب شود."ماركو سرمونتا" مشاور سياسي در دفتر رژيم صهيونيستي در سازمان ملل مدعي شد :"لايحه پيشنهادي از حمايت گسترده اي بين اعضاء برخوردار است ".

هولوكاست از دو واژه يوناني "Holos" به معني "همه" و "Kaustos" (در بعضي از متون به جاي واژه Kaustos از واژه Kaiein استفاده شده است) به معني سوزاندن و نابود كردن تركيب يافته است. اين واژه روي هم رفته به معني همه سوزي است و در اصطلاح از آن به قرباني و يا قرباني بزرگ ياد مي شود و به واقعه اي اطلاق مي شود كه ادعا مي شود بر اثر آن 6 ميليون يهودي زنده  در اطاقهاي گاز خفه شده و در كوره هاي آدم سوزي اردو گاههاي كار اجباري نازي ها سوزانده شده اند.

اين مساله بعد از جنگ جهاني دوم دست آويزي براي سران صهيونيسم شد تا بتوانند با استفاده از مظلوميتي نشات گرفته از اين مساله حمايت كشورهاي غربي را براي تشكيل دولت اسرائيل در سرزمين فلسطين بدست آورند.

اخيراً چند سالي است كه مجامع صهيونيستي به سركردگي اسرائيل در صددند تا با كمك آمريكا اين مساله را وارد سازمان ملل نمايند تا ازاين طريق به آن بعدي جهاني بخشند و در صورت تصويب آن در سازمان ملل، به نظر مي رسد يكي از درخواستهاي اين رژيم گنجاندن اين موضوع در مواد درسي اعضاي اين سازمان باشد كه اين مساله مي تواند اختلافي دامنه دار بين كشورهاي اسلامي با اعضائي كه در صدد تصويب اين مساله در آن سازمان هستند ،شود.

کد مطلب 246699

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