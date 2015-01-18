رضا تقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انیمیشن «اسرا» و تولید آن در موسسه انیمیشن سازی حور بیان کرد: سفارش این انیمیشن ها از طرف بنیاد ملی بازی های رایانه ای انجام شد و هدف آن آشنایی کودکان و والدین با مقوله بازی های رایانه ای و همچنین رده سنی این بازی ها و فایده آنهاست.

وی ادامه داد: موضوع کلی داستان این تیزرهای انیمیشنی درباره گسترش بازی های رایانه ای است، ما در دوره ای هستیم که یکی از مهمترین اتفاقات در حوزه سرگرمی این بازی ها هستند و حتی می توان گفت بازی های رایانه ای بالاترین میزان گردش مالی را در میان محصولات تصویری دارد.

این طراح حوزه انیمیشن با اشاره به آمارها از فروش فیلم ها و همچنین فروش بازی های رایانه ای بیان کرد: «آواتار» پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما با 2 میلیارد و 780 میلیون دلار است و بازی رایانه ای «ندای وظیفه» (CALL of DUTY) تنها در هفته اول حدود 2 میلیارد دلار فروش داشت بنابراین فروش آثار سینمایی و بازی های کامپیوتری حتی قابل قیاس با یکدیگر نیستند.

تقدسی با بیان اینکه بازی های رایانه ای گستره و گردش مالی بسیاری دارند، عنوان کرد: هیچ کودکی وجود ندارد که با بازی های کامپیوتری آشنایی نداشته باشد و حتی می توان گفت هر فردی که با رایانه کار می کند به نوعی با این بازی ها مرتبط و درگیر است.

وی ادامه داد: اینکه استفاده از بازی های رایانه ای نیازمند فرهنگسازی است و آموزش این فرهنگ و همچنین توجه به سنینی که باید از هر بازی استفاده کنند از جمله مباحث مهمی است که باید مورد توجه والدین قرار بگیرد.

این نویسنده فیلمنامه عنوان کرد: بازی ها تاثیر مثبت و منفی دارد و از لحاظ اکشن بودن و میزان تحرک تصاویر و همچنین خشونت به کار رفته باید با سن کودکان تناسب داشته باشند. برای هر بازی یک درجه سنی تعریف شده است که والدین باید هنگام خرید به آن توجه کنند و تیزرهای آموزشی «اسرا» چنین مسایلی را آموزش می دهد.

تقدسی در توضیح خود از این مجموعه تیزرهای انیمیشن عنوان کرد: خوشبختانه تلویزیون اهمیت کسب آگاهی و شناخت درباره بازی های انیمیشن را درک کرده است و بر همین اساس این تیزرها که در 12 قسمت ساخته شده اند از شبکه های مختلف تلویزیون در حال پخش هستند.

وی با اشاره به خلاصه داستان این تیزرها یادآور شد: در این مجموعه تیزرهای انیمیشنی سه خانواده وجود دارند که یکی از آنها کاملا موافق و دیگری کاملا مخالف بازی های رایانه ای است و خانواده سوم هم این میان معتدل تر است و به مضمون بازی ها و تناسب آنها با سنین کودکان توجه دارد.

این طراح انیمیشن بیتن کرد: ساخت این 12 قسمت حدود یک سال طول کشید. برای این پروژه ابتدا بنیاد ملی بازی های رایانه ای اولویت ها را برای ما مشخص کرد و بعد ما بر این اساس سه شخصیت و سه خانواده تعریف کردیم و داستان پردازی صورت گرفت.

مدیر تولید تیزرهای انیمیشنی «اسرا» درباره فضا و تم این تیزرها نیز توضیح داد: داستان این تیزرها فضای طنزی دارد و پیام ها به طور تلویحی در داستان گنجانده شده است.

کارگردانی این اثر بر عهده ارد پیکانفر بوده است و موسسه انیمیشن سازی حور به سفارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای تهیه کنندگی این تیزرها را به عهده داشته است و پخش آن از هفته گذشته با دستور اصغر پورمحمدی معاون سیما در شبکه های مختلف آغاز شد.