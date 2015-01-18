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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۹:۱۹

انیمیشن‌های «اسرا» والدین را با باز‌های رایانه‌ای آشنا می‌کنند

انیمیشن‌های «اسرا» والدین را با باز‌های رایانه‌ای آشنا می‌کنند

مجموعه تیزرهای آموزشی انیمیشن «اسرا» برای آشنا کردن والدین با بازی‌های کامپیوتری کودکان و رعایت سن آنها در هنگام خرید، ساخته شده و این روزها از شبکه های مختلف تلویزیون روی آنتن می رود.

رضا تقدسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انیمیشن «اسرا» و تولید آن در موسسه انیمیشن سازی حور بیان کرد: سفارش این انیمیشن ها از طرف بنیاد ملی بازی های رایانه ای انجام شد و هدف آن آشنایی کودکان و والدین با مقوله بازی های رایانه ای و همچنین رده سنی این بازی ها و فایده آنهاست.

وی ادامه داد: موضوع کلی داستان این تیزرهای انیمیشنی درباره گسترش بازی های رایانه ای است، ما در دوره ای هستیم که یکی از مهمترین اتفاقات در حوزه سرگرمی این بازی ها هستند و حتی می توان گفت بازی های رایانه ای بالاترین میزان گردش مالی را در میان محصولات تصویری دارد. 

انیمیشن "اسرا"

این طراح حوزه انیمیشن با اشاره به آمارها از فروش فیلم ها و همچنین فروش بازی های رایانه ای بیان کرد: «آواتار» پرفروش ترین فیلم تاریخ سینما با 2 میلیارد و 780 میلیون دلار است و بازی رایانه ای «ندای وظیفه» (CALL of DUTY) تنها در هفته اول حدود 2 میلیارد دلار فروش داشت بنابراین فروش آثار سینمایی و بازی های کامپیوتری حتی قابل قیاس با یکدیگر نیستند.

تقدسی با بیان اینکه بازی های رایانه ای گستره و گردش مالی بسیاری دارند، عنوان کرد: هیچ کودکی وجود ندارد که با بازی های کامپیوتری آشنایی نداشته باشد و حتی می توان گفت هر فردی که با رایانه کار می کند به نوعی با این بازی ها مرتبط و درگیر است. 

انیمیشن "اسرا"

وی ادامه داد: اینکه استفاده از بازی های رایانه ای نیازمند فرهنگسازی است و آموزش این فرهنگ و همچنین توجه به سنینی که باید از هر بازی استفاده کنند از جمله مباحث مهمی است که باید مورد توجه والدین قرار بگیرد.

این نویسنده فیلمنامه عنوان کرد: بازی ها تاثیر مثبت و منفی دارد و از لحاظ اکشن بودن و میزان تحرک تصاویر و همچنین خشونت به کار رفته باید با سن کودکان تناسب داشته باشند. برای هر بازی یک درجه سنی تعریف شده است که والدین باید هنگام خرید به آن توجه کنند و تیزرهای آموزشی «اسرا» چنین مسایلی را آموزش می دهد.

انیمیشن "اسرا"

تقدسی در توضیح خود از این مجموعه تیزرهای انیمیشن عنوان کرد: خوشبختانه تلویزیون اهمیت کسب آگاهی و شناخت درباره بازی های انیمیشن را درک کرده است و بر همین اساس این تیزرها که در 12 قسمت ساخته شده اند از شبکه های مختلف تلویزیون در حال پخش هستند.

انیمیشن "اسرا"

وی با اشاره به خلاصه داستان این تیزرها یادآور شد: در این مجموعه تیزرهای انیمیشنی سه خانواده وجود دارند که یکی از آنها کاملا موافق و دیگری کاملا مخالف بازی های رایانه ای است و خانواده سوم هم این میان معتدل تر است و به مضمون بازی ها و تناسب آنها با سنین کودکان توجه دارد.

این طراح انیمیشن بیتن کرد: ساخت این 12 قسمت حدود یک سال طول کشید. برای این پروژه ابتدا بنیاد ملی بازی های رایانه ای اولویت ها را برای ما مشخص کرد و بعد ما بر این اساس سه شخصیت و سه خانواده تعریف کردیم و داستان پردازی صورت گرفت.

انیمیشن "اسرا"

مدیر تولید تیزرهای انیمیشنی «اسرا» درباره فضا و تم این تیزرها نیز توضیح داد: داستان این تیزرها فضای طنزی دارد و پیام ها به طور تلویحی در داستان گنجانده شده است. 

کارگردانی این اثر بر عهده ارد پیکانفر بوده است و موسسه انیمیشن سازی حور به سفارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای تهیه کنندگی این تیزرها را به عهده داشته است و پخش آن از هفته گذشته با دستور اصغر پورمحمدی معاون سیما در شبکه های مختلف آغاز شد.

کد مطلب 2466996
عطیه موذن

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