۴۸۰ نفر در مسابقه کتابخوانی «واجب فراموش شده» مهدیشهر شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بینش صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان سمنان، با اشاره به استقبال گسترده مردم از مسابقه کتابخوانی «واجب فراموش شده» اظهار داشت: کتاب این مسابقه در زمینه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی با بیان اینکه این مسابقه با هدف ترویج فرهنگ مطالعه وکتابخوانی برگزار می شود ادامه داد: علاقمندان می توانند برای دریافت کتاب واجب فراموش شده و همچنین کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه های اینترنتی www.masjedketab.ir و www.masjedsemnan.ir و www.ketabkhani.mihanblog.com ویا مراجعه حضوری به کانون های مساجد اقدام کنند.

مدیر کانون منتظران موعود مسجد جامع مهدیشهر با اشاره به همکاری اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان مهدیشهر و ستاد احیاء امربه معروف ونهی از منکر استان سمنان در برگزاری این مسابقه اظهارداشت: به دلیل استقبال از مسابقه مهلت آن تا پایان دهه فجر تمدید شده است.

بینش همچنین از توزیع ۵۰۰ لوح فشرده این کتاب و یک هزار جزوء خلاصه شده کتاب در بین مردم و کانون های مساجد خبرداد و گفت: امر به معروف و نهى از منكر يك واجب مهم اسلامى است.

وي افزود: اگر فريضه امر به معروف و نهي از منكر به صورت صحيح در جامعه اجرا شود مانع نفوذ تهاجم دشمنان و تقويت بينش ديني و سياسي مردم خواهد شد.

مسئول اجرایی مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده در شهرستان مهدیشهر تصريح كرد: اگر فريضه امر به معروف و نهي از منكر در جامعه پياده نشود، بدي در جامعه رواج و خوبي ها محو مي شوند و اين مسئله خطرات بسياري به دنبال دارد.