جشنواره "طليعه هشتم در آيينه هنر" در مشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، اين جشنواره به همت موسسه خدمات مشاوره اي جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي و در گروه سني 14 تا 29 سال برگزار مي گردد.

علي باقري دبير جشنواره طليعه هشتم در آيينه هنر رابطه با چگونگي برگزاري جشنواره اظهار داشت : هنرمندان جوان خراساني مي توانند آثار خود را در سه گروه خوشنويسي در سه رشته نستعليق ، شكسته و ثلث ، نگارگري و نقاشي در دو رشته آبرنگ و رنگ روغن و با موضوعات مرتبط با حضرت رضا(ع) به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.

وي افزود : آثار ارسال شده در دو مرحله داوري مي شوند كه آثار ارسال شده در دو مرحله داوري مي شوند كه آثار برگزيده در مرحله اول و در بخش نمايشگاه شركت داده مي شوند و پس از برگزاري نمايشگاه آثار شركت داده شده مجددا مورد داروي قرار گرفته بود ع برگزيدگان جوايز نفيسي نعلق خواهد گرفت .

باقري همچنين از برگزاري كارگاههاي آموزشي همزمان با برگزاري نمايشگاه خبرداد و افزود : از هنرمندان برجسته در رشته هاي هنري براي حضور در نمايشگاه دعوت به عمل خواهد آمد . همچنين نشست هايي با حضور اين هنرمندان و علاقه مندان برگزار مي شود.