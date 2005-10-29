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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۱۸

همزمان با ايام ولادت امام رضا(ع)

جشنواره "طليعه هشتم در آيينه هنر" در مشهد برگزار مي شود

همزمان با ايام ولادت با سعادت حضرت رضا(ع) طليعه هشتم در آيينه هنر در مشهد برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر "مهر" در مشهد، اين جشنواره به همت موسسه خدمات مشاوره اي جوانان و پژوهشهاي اجتماعي آستان قدس رضوي و در گروه سني 14 تا 29 سال برگزار مي گردد.

علي باقري دبير جشنواره طليعه هشتم در آيينه هنر رابطه با چگونگي برگزاري جشنواره اظهار داشت : هنرمندان جوان خراساني مي توانند آثار خود را در سه گروه خوشنويسي در سه رشته نستعليق ، شكسته و ثلث ، نگارگري و نقاشي در دو رشته آبرنگ و رنگ روغن و با موضوعات مرتبط با حضرت رضا(ع) به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايند.

 

وي افزود : آثار ارسال شده در دو مرحله داوري مي شوند كه آثار ارسال شده در دو مرحله داوري مي شوند كه آثار برگزيده در مرحله اول و در بخش نمايشگاه شركت داده مي شوند و پس از برگزاري نمايشگاه آثار شركت داده شده مجددا مورد داروي قرار گرفته بود ع برگزيدگان جوايز نفيسي نعلق خواهد گرفت .

 

باقري همچنين از برگزاري كارگاههاي آموزشي همزمان با برگزاري نمايشگاه خبرداد و افزود : از هنرمندان برجسته در رشته هاي هنري براي حضور در نمايشگاه دعوت به عمل خواهد آمد . همچنين نشست هايي با حضور اين هنرمندان و علاقه مندان برگزار مي شود.

 

شايان ذكر است مهلت ارسال آثار به دبيرخانه جشنواره هجدهم آذرماه سال جاري مي باشد.

 

 

 

کد مطلب 246700

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