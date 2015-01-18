۱۵ فروردین روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی- رئیس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران گفت: با توجه به اهمیت حفاظت از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور ثبت یک روز در تقویم کشور به منظور فرهنگ سازی در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی افزود: اهمیت منابع و ذخایر ژنتیکی و زیستی کشور به عنوان سرمایه عظیم ملی و رکن اصلی تحقیقات و پژوهشها و بالطبع پیشرفت ها در حوزه های مختلف بیولوژی و بیوتکنولوژی و خصوصا بهره برداری از این ثروت در زمینه های مهمی مانند امنیت اقتصادی، امنیت سلامت و امنیت غذایی بر متخصصان و سیاستگذاران پوشیده نیست.

وی با اشاره به اینکه شرایط آب و هوایی مختلف، تنوع زیستی بسیار غنی( گیاهی، جانوری، میکرو ارگانیسم و....) در اکوسیستم خشکی و آبی کشوروجود دارد، اظهار داشت: لذا این پتانسیل و توانایی بالقوه برای کشور ایجاد شده که شناسایی، ثبت، حفاظت، ذخیره سازی و ارائه خدمات مرتبط با این ثروت ملی جهت بهره برداری علمی، پژوهشی و اقتصادی از ضرورت های استراتژیک جامعه قرار گیرد.

فاضلی خاطر نشان کرد: تنوع زیستی بالای کشور، ایجاب می کند تا از این ذخایر ارزشمند بهره ببریم و این بهره برداری زمانی میسر است که روند جمع آوری، شناسایی، تعیین هویت، و نگهداری بر این ذخایر صورت گرفته باشد.

به گفته وی شاید این نکته بسیار تلخ باشد که اقرار کنیم در چند دهه گذشته بهره برداری کشورهای خارجی از ذخایر ژنتیکی و زیستی کشورمان بیشتر از خودمان بوده است.

فاضلی در خصوص پیشنهاد ۱۵ فروردین برای نامگذاری روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی گفت: با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری، ایده روز ملی ذخایر ژنتیکی شکل گرفته است.

وی افزود: بنابراین پیشنهاد این روز به عنوان روز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران برای شورای فرهنگ عمومی از سوی مرکز ملی ذخایر زنتیکی و زیستی ایران ارسال شد که با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی وتوسط رییس جمهور، ماده واحده «تعیین مناسبت‌های تقویم رسمی سال ۱۳۹۴ هجری شمسی» ارائه و بر اساس ماده واحده «تعیین مناسبت‌های تقویم رسمی سال ۱۳۹۴ هجری شمسی» که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به شورای فرهنگ عمومی کشور ابلاغ شده است.

فاضلی اظهار داشت: روز ذخایر ژنتیکی و زیستی به عنوان یکی از این مناسبت‌ها برای درج در ضمیمه تقویم رسمی کشور تعیین شده است.