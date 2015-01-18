بازگشایی سفارتخانه ها محور مذاکرات مقامات ارشد آمریکایی و کوبایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، وزارت امور خارجه کوبا از برگزاری دور جدید مذاکرات با آمریکا در روز 21 ژانویه در هاوانا در پی اظهارات رهبران دو کشور درباره عادی سازی روابط پس از نیم قرن خبر داد.

گفته می شود که در مرحله اول مذاکرات درباره راستای عادی‌ سازی روابط و مهاجرت و در مرحله دوم درباره گامها و اصول از سرگیری روابط دیپلماتیک و آغاز به کار سفارت در دو کشور گفتگو می شود.

بر اساس این گزارش ریاست هئیت کوبایی را "جوزفینا ویدال فریرو" رئیس بخش آمریکای دستگاه دیپلماسی کوبا و ریاست هیئت آمریکا را "روبرتا جاکوبسن" معاون وزیر خارجه امریکا برعهده دارند.