دستگاه های اجرایی قزوین در مصرف گاز صرفه جویی کنند

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، همه مدیران دستگاه های اجرایی استان موظفند نسبت به رعایت اعتدال در مصرف گاز طبیعی در تمامی اماكن و ساختمان های اداری و تأسیساتی استان اقدام جدی کنند.

وی با بیان اینكه طی بازدیدهای صورت گرفته توسط كمیته های فنی شركت گاز استان از دستگاه های اجرایی، برخی دستگاه ها موضوع صرفه جویی را جدی نگرفته اند، از مسئولان ادارات استان خواست با رعایت مفاد بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در زمینه مدیریت مصرف گاز، همگام و همراه با اقشار مختلف مردم، در این امر مهم مشارکت کنند.