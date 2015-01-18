به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تیزرهای انیمیشن «اسرا» (ESRA) در 12 قسمت به کارگردانی ارد پیکانفر و با مدیریت تولید رضا تقدسی ساخته شده است.
این انیمیشن ها به سفارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در موسسه انمیشن سازی حور به تولید رسیده است.
تیزرهای انیمیشن «اسرا» با هدف توجه قراردادن والدین به نظام رده بندی سنی بازی های رایانه ای تولید شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تیزرهای انیمیشن «اسرا» (ESRA) در 12 قسمت به کارگردانی ارد پیکانفر و با مدیریت تولید رضا تقدسی ساخته شده است.
این انیمیشن ها به سفارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در موسسه انمیشن سازی حور به تولید رسیده است.
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