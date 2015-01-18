به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تیزرهای انیمیشن «اسرا» (ESRA) در 12 قسمت به کارگردانی ارد پیکانفر و با مدیریت تولید رضا تقدسی ساخته شده است.

این انیمیشن ها به سفارش بنیاد ملی بازی های رایانه ای در موسسه انمیشن سازی حور به تولید رسیده است.