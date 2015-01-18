مه غلیظ در محور زنجان به قزوین حاکم است /کولاک مقطعی در محورهای زنجان

مسعود خوشکام در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به بارش برف از صبح امروز در محورهای مواصلاتی استان زنجان مه غلیظ در محورهای زنجان به طارم (گردنه ذاکر و خانچای و آق یدیک)، تهم به چورزق (گردنه آق گدیک)، زنجان به بیجار گرده پاپایی، زنجان به دندی گردنه قلی کندی و چایرلو حاکم است و تردد به سختی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: با توجه به بارش برف سطح جاده ها لغزنده است و رانندگان باید خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند و از سرعت غیر مجاز بکاهند و در رانندگی دقت کنند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان گفت: در حال حاضر با توجه به بارش پرداکند برف در محوزهای زنجان به تبریز، زنجان به قزوین سطح جاده ها لغزنده است و تردد به کندی صورت می گیردو رانندگان حتما باید با احتیاط رانندگی کنند.

خوشکام تاکید کرد:در 35 کیلومتری زنجان به قزوین و زنجان به خدابنده مه غلیظ حاکم است و دید برای رانندگان بسیار سخت است که در این راستا باید رانندگان آستانه دید خود را بالا ببرند.

وی افزود: به هنگام لغزنده بودن سطح جاده ها کنترل وسیله نقلیه بسیار سخت می شود.

خوشکام تاکید کرد: با توجه به حاکم بودن مه در برخی از مواصلاتی استان دید بسیار ضعیف است و رانندگان باید آستانه دید خود را وسیع کنند.

وی افزود: مردم عزیزبه محض اینکه قصد مسافرت داشته باشند با ارسال پیامک به سامانه ۱۰۰۰۲۴۱۱۴۱ از باز بودن راهها باخبر شوند.

مسئول مرکز مدیریت راههای استان زنجان یادآورشد: همچنین مسافران می توانند از طریق تلفن گویای ۱۴۱ از وضعیت جاده ها باخبر شوند.

خوشکام گفت: تاکنون با توجه به برودت هوا مشکلی در محورهای مواصلاتی استان رخ نداده و کلیه محورهای مواصلاتی زنجان باز است و تاکنون موردی هم مبنی بر مسدود بودن راههای ارتباطی روستایی گزارش نشده است.

سطح کلیه محورهای مواصلاتی استان لغزنده است

همچنین رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: با توجه به بارش برف سطح کلیه محورهای مواصلاتی استان لغزنده و خیس است و کولاک موضعی در محورها حاکم بوده و رانندگان از سرعت مطمئنه برای رانندگی استفاده کنند.

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، به رانندگانی که قصد تردد در گردنه ها و محورهای برفگیر این استان را دارند توصیه کرد زنجیر چرخ و سایر تجهیزات سفر زمستانی را به همراه داشته باشند.

وی در ادامه از رانندگانی که در فصل سرما اقدام به مسافرت می کنند خواست خودرو خود را به سیستم گرمایشی مجهز و قبل از حرکت خودرو را از لحاظ فنی و ایمنی چک کنند و ادامه داد: در حال حاضر کلیه راه های مواصلاتی استان زنجان باز است ولی تردد در کلیه محورهای مواصلاتی استان با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: پلیس راه در راستای برقراری امنیت جاده ها در فصل زمستان کنترل محسوس و نامحسوس خود از جاده ها را در دستور کاری خود دارد.

سرهنگ شیر محمدی یادآور شد: متاسفانه در فصل زمستان چون جاده ها لغزنده است رانندگان نمی توانند وسیله نقلیه خود را کنترل کنند بنابراین رانندگان از سرعت غیر مجاز خودداری و خودرو خود را به زنجیر چرخ مجهز کنند.

سرهنگ شیر محمدی یاد آورشد: رانندگان به برف پاک کن خودرو خود بسیار توجه کنند چرا که عدم وجود برف پاک کن مانع دید راننده می شود.

رئیس پلیس راه استان زنجان به عامل تصادفات در زمان بارش در محورهای مواصلاتی استان اشاره کرد و افزود: در زمان بارش ۷۰ درصد از عامل تصادفات سبقت غیر مجاز، انحراف به چپ و سرعت غیر مجاز است که در این راستا رانندگان مد نظر قرار دهند در این فصل حساس این سه عامل خطر ساز را در رانندگی خود لحاظ کنند.