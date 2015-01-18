محلات قدیمی اصفهان از میراث ناملموس این شهر است

اصغر آذربایجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هویت تاریخی مردم اصفهان در محلات قدیمی این شهر و بوم نهفته است که شناساندن این محلات به شهروندان در انتقال این هویت بسیار موثر خواهد بود.

وی بیان داشت: زمانی که بحث از هویت تاریخی می شود به سراغ کتابخانه ها می روند در صورتی که برای پیدا کردن هویت اصلی خود باید به سراغ محلات قدیمی برویم.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: در شرایطی که با تهاجم فرهنگی از سوی دشمنان مواجه ایم اجرای چنین برنامه هایی می تواند در انتقال فرهنگ به نسل جوان امروز بسیار موثر واقع شود.

وی با اعلام اینکه برنامه گردشگری محلات را می توان با کیفیت بهتری به اجرا در آورد، اعلام داشت: حفظ داشته‌های هر جامعه که ریشه و پایه آن اجتماع را تشکیل می دهد در سرنوشت مردم جامعه نقش دارد.

آذربایجانی اضافه کرد: تنها با حفظ میراث ناملموس در هر جامعه که از آداب و رسوم مردم تا شناسایی بافت و محلات قدیمی را شامل می شود می‌توان انسان های رشد یافته را پرورش داد.

وی اظهار داشت: اصفهان با توجه به عقبه و پیشینه تاریخی که دارد از هویت ریشه داری برخوردار است که لازم است تمام شهروندان نسبت به هویت خود آگاه شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان بیان داشت: یکی از تهدیدهایی که امروز نسل جوان را تهدید کرده است گسستگی فرهنگی نسل های قبل با امروز است و زمینه ای فراهم شده که به راحتی فرهنگ وارداتی دنیای غرب به کشور رخنه کرده است.

وی اعلام کرد: تنها با اجرای برنامه هایی همچون برنامه گردشگری محلات و ورود گردشگری شهری به زندگی شهروندان اصفهان می توان این فاصله فرهنگی و بحران هویتی را درمان کرد.

آذربایجانی گفت: در صورت اجرای صحیح هفته های گردشگری محلات می توان سنت ها را زنده و اصفهان را پایتخت فرهنگ و تمدن جهان اسلام کرد.