خاطرات یکی از اعضای اولیه جمعیت فدائیان اسلام منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، انتشاارت مرکز اسناد انقلاب اسلامی کتاب زندگی و مبارزات گلرو مفرد از اعضاء جمعیت فداییان اسلام را به قلم احمد فلسفی منتشر کرد.
این کتاب شرحی کوتاه از فعاليتهای جمعیت فداييان اسلام است که با بهرهگيری از ديدهها و شنيدههای مرحوم حاجعلیاصغر گلرو تدوين شده است.
مرحوم گلرو به گفته فرزندش مسئوليت هماهنگی جلسات گردهمايیها و ملاقاتهاي خصوصی و عمومی نواب صفوی را در جواديه برعهده داشت، از اعضای اوليه جمعيت فداييان اسلام بود که پس از دستگيری نواب صفوي و يارانش، دستگير شد و تحت شکنجههای سختی قرار گرفت.
شرح مبارزه و مقاومت وی در زندان در اثر حاضر بر مبنای اسناد شهربانی وقت آمده است.
در قسمت هایی از مقدمه این کتاب چنین می خوانیم:
جمعيت فداييان اسلام يکي از گروهها و تشکلهاي ديني و سياسي بود که در دههي ۱۳۲۰ با رهبري سيدمجتبي نواب صفوي تشکيل شد. اين جمعيت که نخست براي مقابله با اقدامات ضددين احمد کسروي اعلام وجود کرده بود به تدريج متأثر از فضاي سياسي دهه بيست در جريان نهضت مليشدن صنعت نفت نيز شرکت کرد و با اعلام انقلابي مهرههاي رژيم همچون عبدالحسين هژير، حاجعلي رزمآرا... راه مليشدن صنعت نفت را هموار ساخت. جمعيت فداييان اسلام که همواره دغدغهي اجراي احکام نوراني اسلام را داشتند با اعضاي جبهه ملي به توافق رسيدند که به شرط پيادهسازي احکام اسلامي در جامعه به آنها کمک خواهند کرد، اما مليگرايان بعد از رسيدن به قدرت اعضاي فداييان اسلام را دستگير و محبوس ساختند.
این اثر در شمارگان ۱۰۰۰ نسخه و ۱۳۶ صفحه و به قیمت ۳۰.۰۰۰ ريال روانه بازار نشر گردیده است.
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