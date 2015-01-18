به گزارش خبرنگار مهر، آیدا پناهنده از جمله فیلمسازان جوانی است که پس از سال‌ها تجربه در عرصه فیلمسازی کوتاه، مستند و ویدیویی، امسال در سی و سومین جشنواره فیلم فجر با فیلم بلند داستانی «ناهید» در بخش «نگاه نو» حضور دارد.

پناهنده که پیش از این با فیلم ویدیویی «قصه داود و قمری» به تهیه کنندگی کیانوش عیاری در بخش ویدیویی بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر حضور داشت، بنا دارد در این دوره از جشنواره داستان زنی جسور به نام «ناهید» را پیش روی مخاطب قرار دهد.

ناهید زندگی دشواری دارد که برای دست یافتن به خواسته های کوچکش باید از چیزهایی که دوست دارد، بگذرد. در میانه راه ناهید عاشق می شود و برای رسیدن به این عشق باید از گذشته خود و البته عشقی دیگر گذر کند.

بیژن امکانیان بازیگر سینمای ایران، به عنوان تهیه کننده کنار پناهنده ایستاده است.

این فیلم پس از پایان ویرایش نهایی تدوین توسط ارسلان امیری به اصلاح رنگ توسط نیما دبیرزاده و جلوه های ویژه کامپیوتری توسط محمد ثانی فر با نظارت فنی امیرحسین حیدری رسیده و اصلاح رنگ و صداگذاری فیلم نیز توسط مهرشاد ملکوتی انجام شده است.

مجید پوستی آهنگسازی فیلم سینمایی «ناهید» را به عهده داشته است. این آهنگساز بر اساس ساختار روایی فیلم سینمایی «ناهید» از برخی سازهای ابداعی چون «تندر» (سنتور باس) ساخته محمدرضا شجریان و همچنین انواع سه تارهای ابداعی استفاده کرده است.

فیلم سینمایی «ناهید» به تهیه کنندگی بیژن امکانیان از جمله فیلم های اول تولیدی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است.

فیلمنامه این اثر سینمایی را ارسلان امیری و آیدا پناهنده نوشته اند.

«ناهید» اواخر آبان سال جاری در بندر انزلی مقابل دوربین مرتضی قیدی رفت.

ساره بیات، پژمان بازغی، نوید محمدزاده، پوریا رحیمی‌سام ،نسرین بابایی، میلاد حسین‌پور، فریبرز زیده‌سرایی و فریده دریامج از جمله بازیگران این اثر سینمایی هستند.