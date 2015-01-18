اولین بازی بازیکن دو رگه برای تیم فولاد

به گزارش خبرنگار مهر، امید نظری بازیکن دو رگه ایرانی - فیلیپینی است که حتی در یک مقطع توسط کارلوس کی‌روش به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد. با این حال نظری از تیم ملی دور شد و به یک تیم دسته دومی در کشور سوئد رفت.

با این حال دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فولاد که قصد دارد تیمش را برای لیگ قهرمانان آسیا و ادامه مسابقات لیگ تقویت کند، از نظری خواسته تا در تمرینات فولاد شرکت کند. تیم فولاد در حال حاضر در اردوی امارات به سر می‌برد و روز گذشته (شنبه) هم در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم الفیصلی عربستان رفت. این بازی با تساوی بدون گل به اتمام رسید ولی نظری فرصت یافت تا در نیمه دوم برای فولاد به میدان برود.

هنوز مشخص نیست باشگاه فولاد با نظری قراردادی امضا می‌کند یا خیر.