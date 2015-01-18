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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۹:۴۹

اولین بازی بازیکن دو رگه برای تیم فولاد

اولین بازی بازیکن دو رگه برای تیم فولاد

امید نظری بازیکن دو رگه ایرانی که چند روزی است در تمرینات تیم فولاد خوزستان شرکت کرده، اولین بازی خود را برای این تیم انجام داد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید نظری بازیکن دو رگه ایرانی - فیلیپینی است که حتی در یک مقطع توسط کارلوس کی‌روش به تیم ملی فوتبال ایران دعوت شد. با این حال نظری از تیم ملی دور شد و به یک تیم دسته دومی در کشور سوئد رفت.

با این حال دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم فولاد که قصد دارد تیمش را برای لیگ قهرمانان آسیا و ادامه مسابقات لیگ تقویت کند، از نظری خواسته تا در تمرینات فولاد شرکت کند. تیم فولاد در حال حاضر در اردوی امارات به سر می‌برد و روز گذشته (شنبه) هم در یک دیدار تدارکاتی به مصاف تیم الفیصلی عربستان رفت. این بازی با تساوی بدون گل به اتمام رسید ولی نظری فرصت یافت تا در نیمه دوم برای فولاد به میدان برود.

هنوز مشخص نیست باشگاه فولاد با نظری قراردادی امضا می‌کند یا خیر.

کد مطلب 2467025

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