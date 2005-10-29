كتابت جزء 28 قرآن كريم توسط خوشنويسان قزويني انجام شد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر"، استاد محصص مستشاري / احمد پيله چي / ابوالقاسم يزدي / عباس پارس مهر / سيد رحيم بهبهانيا / فردوس مجيبي / سيد حيدر موسوي / محمد حسن زاده / محمد مهدي يعقوبيان / محمد صادق اشور زاده / محمد حسن ملاحاجي آقايي / سيد قوام حسيني / ابوالحسن ديهيم / مجيد داور / يونس رضايي / فاطمه خانزاده / محمد وارسته نيا / گوهر همايي / پيمان گلكار / محسن تسنيمي / محمد محمودي / عليرضا محبي / بابك البرز نيا / مرتضي حاج حيدري / طيبه معصومي / مهرزاد محصص مستنشاري / علي آقا حسيني / بهادر پگاه / اصغر بيگدلو / فاطمه ارجمندي / فريده حكيم پور / نصر اله يزدي / سيد حسين اسلامي / محمدرضا حقيقت / عباس رحماني و حسن محمدي خوشنويساني بودند كه جزء 28 قرآن حكيم را كتابت نمودند.
در اين مراسم كه از صبح روز جمعه تا زمان افطار به طور انجاميد پيله وري مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي، سليماني مسوول برگزاري نمايشگاه قرآن، لالوها مديريت كتابخانه هاي استان قزوين و علاقمندان و هنرمندان ديگر رشته ها نيز حضور داشتند.
انجمن خوشنويسان الوند در سالروز شهادت مولاي متقيان اميرالمومنين علي (ع) جزء سي ام قرآن مجيد را با قلمهاي هنرمندان خوشنويس الوندي كتابت نمودند. اين مراسم با استقبال خوب مسوولان و هنرمندان الوند روبرو شد.
نظر شما