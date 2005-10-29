يك نوجوان كرمانشاهي 20 مدال طلا و نقره جهاني و كشوري خود را به كودكان فلسطيني هديه كرد

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" از كرمانشاه ، ايمان شفيعي 10 ساله ورزشكار كاراته كاي اهل شهرستان صحنه از توابع كرمانشاه هدف از انجام اين كار را روحيه بخشي به كودكان فلسطيني و اداي وظيفه خود به شهداي اين سرزمين مي داند.

وي كه عضو بسيج دانش آموزي است ، درخصوص انگيزه اين اقدام معنوي اظهار داشت: در روز بسيج دانش آموزي و به ياد شهيد محمد حسين فهميده نوجوان 13 ساله من نيز 20 مال طلا و نقره خود را كه با زحمت بسيار در مسابقات مختلف كشوري، آسيايي و جهاني كسب كرده ام تقديم كودكان مبارزه فلسطين مي كنم و آرزو دارم روزي در مسجد الاقصي نماز بخوانم.

گفتني است اين مدالها توسط شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان كرمانشاه بزودي تحويل سفارت فلسطين خواهد شد.