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۷ آبان ۱۳۸۴، ۱۶:۴۷

همزمان با سالروز شهادت شهيد فهميده :

يك نوجوان كرمانشاهي 20 مدال طلا و نقره جهاني و كشوري خود را به كودكان فلسطيني هديه كرد

يك نوجوان كرمانشاهي 20 مدال طلا و نقره جهاني و كشوري خود را به كودكان فلسطيني هديه كرد

يك نوجوان كرمانشاهي 20 مدال طلا و نقره مسابقات جهاني، آسيايي و كشوري خود را براي همدردي با كودكان فلسطيني صبح امروز به آنان هديه كرد.

به گزارش خبرنگار ورزشي "مهر" از كرمانشاه ، ايمان شفيعي 10 ساله ورزشكار كاراته كاي اهل شهرستان صحنه از توابع كرمانشاه هدف از انجام اين كار را روحيه بخشي به كودكان فلسطيني و اداي وظيفه خود به شهداي اين سرزمين مي داند.

وي كه عضو بسيج دانش آموزي است ، درخصوص انگيزه اين اقدام معنوي اظهار داشت: در روز بسيج دانش آموزي و به ياد شهيد محمد حسين فهميده نوجوان 13 ساله من نيز 20 مال طلا و نقره خود را كه با زحمت بسيار در مسابقات مختلف كشوري، آسيايي و جهاني كسب كرده ام تقديم كودكان مبارزه فلسطين مي كنم و آرزو دارم روزي در مسجد الاقصي نماز بخوانم.

گفتني است اين مدالها توسط شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي استان كرمانشاه بزودي تحويل سفارت فلسطين خواهد شد.

کد مطلب 246704

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