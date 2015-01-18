مصاف ماهان تندیس و پایا سازه/ تلاش برای بازگشت به جمع بالانشینان

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتسال باشگاه‌های کشور امروز هفته هجدهم خود را پشت سر می‌گذارد و تیم ماهان تندیس قم که در رده پنجم جدول قرار گرفته برای رسیدن به جمع بالانشینان باید حریف خود از پیش رو بردارد.

ماهان که هفته گذشته در خانه از سد تیم دبیری تبریز گذشت برابر تیمی به میدان می‌رود که در سراشیبی سقوط است و این امر، شرایطی خاص برای تیم پایا سازه به وجود آورده و البته شاید سبب شد تبریزی‌ها انتحاری بازی کنند.

ماهان تندیس و پایا سازه تبریز در حالی برابر هم صف آرایی می‌کنند اوضاع و احوال نماینده قم در لیگ بر‌تر روبراه نیست و گرچه ماهان تندیس در بازی قبلی دبیری را شکست داد اما آن‌ها برای تثبیت موقعیت خود باید پایاسازه را هم از پیش رو بردارند.

ماهان تندیس با ۲۹ امتیاز تیم پنجم جدول است و در ۹ مسابقه اخیر خود در لیگ بر‌تر فوتسال تنها ۲ پیروزی به دست آورده تا آماری نامطلوب برجای بگذارد با این حال آنها امیدوارند تجربه علیرضا رعدی به کار ماهانی‌ها بیاید و وی بتواند ماهان را به جایگاه خوبی در پایان فصل برساند.

ماهان در هفته‌های گذشته با مشکلات زیادی مواجه بود که عمده این مشکلات به مسائل حاشیه‌ای و روانی پیرامون ماهان برمی‌گشت با این حال، ماهان تندیس با پیروزی دلچسب هفته گذشته برابر دبیری از نظر روانی در شرایط بهتری قرار گرفت و حالا همه چیز برای پیروزی این تیم در تبریز مهیا است.

ماهان تندیس در حالی به هجدهمین میدان فصل جدید پا می‌گذارد که به دنبال رساندن جمع امتیازاتش به عدد ۳۲ است اما پایا سازه که امسال، سال خوبی را پشت سر نگذاشته و با حضور در رده ماقبل آخر جدول یکی از گزینه‌های سقوط به دسته اول است.

پایا سازه با ۱۰ امتیاز و ۲ امتیاز بیشتر از شهرداری ساوه در رده سیزدهم جدول ۱۴ تیمی لیگ بر‌تر فوتسال قرار گرفته است و به دنبال تصاحب جایگاه شهروند ساری ۱۴ امتیازی است اما آن‌ها حتی اگر امروز ماهان تندیس را هم شکست دهند در جدول صعود نمی‌کنند.

با توجه به شرایط تیم تبریزی و روحیه خوب قمی‌ها، احتمال پیروزی ماهان تندیس برابر پایا سازه بیش از میزان تخمین زده می‌شود گرچه ماهان تندیس امسال نشان داده که نمی‌توان بازی‌های این تیم را پیش بینی کرد و ماهان در برابر قعر جدولی‌ها مشکل دارد.

پیروزی در بازی رفت در قم

ماهان تندیس قم در بازی رفت با پیروزی ارزشمند و خیره کننده برابر تیم فوتسال پایا سازه به موفقیت‌های خود در آن مقطع ادامه داد گرچه آینده خوبی در انتظار این تیم نبود.

در آن مسابقه که در سالن ۲۰۰۰ نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد سرخپوشان ماهان تندیس قم در حالی به دیدار حریف آذربایجانی رفتند که در هر ۴ بازی گذشته خود پیروز شده و صدر جدول را در اختیار داشتند.

ماهان تندیس در نیمه نخست ۲ بار توسط علیرضا وفایی و سعید قاسمی تیرک دروازه پایا سازه را به لرزه درآورد و روی چیپ زیبای علیرضا وفایی و ضربه تمام کننده محمد کرمانی به گل نخست رسید و با همین گل نیمه نخست را با پیروزی به پایان برد.

در نیمه دوم پایاسازه به گل تساوی بخش رسید اما محمد کرمانی بار دیگر دروازه پایاسازه را فرو ریخت و همین بازیکن در ادامه با ضربه‌ای دیدنی و سرضرب، هت تریک خود را کامل کرد.

سپس نوبت به علیرضا وفایی رسید تا در مصافی تک به تک با دروازه‌بان پایاسازه به شکلی دیدنی توپ را از روی بدن وی به گل چهارم ماهان تبدیل کند و در ‌‌‌‌نهایت میثم ایلانلو گل پنجم ماهان را به ثمر رساند.

گلی که پایاسازه در دقایق پایانی نیمه دوم به ثمر رساند نتوانست مانع از شکست تبریزی‌ها شود و در ‌‌‌‌نهایت ماهان با پیروزی ۵ بر ۲، ضمن ادامه روند پیروزی‌های متوالی خود، صدرنشینی خود را تثبیت کرد.

زارعی: در ادامه فصل، جبران مافات می‌کنیم

سرمربی تیم پایاسازه تبریز در گفتگو با مهر می‌گوید تیمش در بازی‌های آینده لیگ جبران مافات می‌کند و در بازی با ماهان تندیس نیز با وجود مشکلات به دنبال نتیجه گیری است.

مجید زارعی گفت: بازیکنان ما بدون عیب و نقص هستند، بنابراین شاید ایراد از من است که تیم نتیجه نگرفته است ولی من به عنوان مربی تیم مطمئن هستم که ما به دوران اوج خود بازخواهیم گشت و نیم فصل اول را جبران خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: تمرینات به صورت مستمر در حال انجام است و از نظر روحی و روانی بازیکنان برای بازی در مقابل ماهان تندیس آماده هستند.

زارعی با اشاره به وضعیت نامناسب تیم خود در جدول، ابراز کرد: تیم‌ها از نظر امتیازی فاصله کمی با یکدیگر دارند، بنابراین اگر ما دو برد متوالی داشته باشیم امکان دارد از انتهای جدول جدا شویم و از بحران فعلی خارج شویم.

وی اضافه کرد: ما تاکنون بازی‌های خوبی را از خود نشان دادیم و این امر حاکی از قابلیت‌های بالای تیم است و در بازی با ماهان تندیس نیز با وجود مشکلات به دنبال نتیجه گیری هستیم.

دیدار تیم‌های ماهان تندیس قم و پایا سازه آذربایجان شرقی از ساعت ۱۶ روز یکشنبه ۲۸ دی ماه در سالن علوم پرشکی تبریز برگزار می‌شود.