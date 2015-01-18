به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که به تازگی توسط سوره مهر منتشر شده، در پنج گفتوگو و گفتار سعی کرده است ابتدا به صورت مبسوط شکل گیری چرخش فرهنگی و رشد نگاههای فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد.
در گفتار اول فرانک جمشیدی، محقق واحد پژوهش دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری که یکی از مولفان کتاب است درباره نقش و تاثیر باز آفرینی و باز اندیشی در بروز تحولات جدید نظری در حوزه فرهنگ و رشد و پیدایی رویکردهای جدید فرهنگی و ضرورت آشنایی با کاربرد رویکرد تاریخ فرهنگی بر مطالعات و تحقیقات جنگ و بیم و امیدهای آن سخن گفته است.
در گفتار دوم، علی رجبلو عضو هیات علمی دانشگاه به بازخوانی فرایند پیدایی و رشد رویکرد فرهنگی و باز شناسی چرخشهای اساسی در گرایشها و روشهای این نوع رویکرد و در نهایت جایگاه رویکرد فرهنگی جدید در روش شناسی مطالعات جنگ ایران و عراق پرداخته است که شامل چگونگی تحلیل «پیدایی» و «تغییر» پیشا ادراکهای جنگ عراق و ایران بوسیله رویکرد تاریخ طبیعی و رویکرد فرهنگی میشود.
در گفتار سوم که گفتوگوی دکتر رجبلو با دکتر ناصر فکوهی استاد انسانشناسی دانشگاه تهران است از منظر انسان شناسی فرهنگی به تاریخ فرهنگی نگاه شده است و در ادامه از قابلیت رویکرد فرهنگی در تحلیل تغییرات پدید آمده در جامعه پسا جنگ و نیز موانع موجود بر سر راه کاربست رویکردهای فرهنگی جدید در تحلیل فرایند تغییر در جامعه پسا جنگ سخن گفته شده است.
گفتار چهارم گفتگوی حضوری فرانک جمشیدی با نعمت الله فاضلی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی است که در آن بر تمایز تاریخ فرهنگی از تاریخ فرهنگ سخن به میان میآید. در ادامه برخی اهداف و ضرورتهای کاربست رویکرد تاریخ فرهنگی در مطالعات جنگ ایران و عراق و برخی الزامات هستی شناختی و معرفت شناختی این رویکرد اشاره شده است.
در گفتار پنجم که عنوان آن موخره نام دارد علی رجبلو با مروری بر مطالب کتاب، تلفیق میان رویکرد تاریخ فرهنگی و مسائل و موضوعات جنگ ایران و عراق به منظور تلاش برای فراهم آوردن بست نظری و روشی را دستور کار قرار داده است و آن را گامی آغازین در جهت بستر سازی برای نظریه پردازی درباب جنگ ایران و عراق تلقی کرده است.
در مقدمه کتاب اینگونه آمده است: تاریخ فرهنگی را، شاید، در سادهترین شکل اینگونه بتوان تعریف کرد: فرهنگیدیدن تاریخ و یا حولِ محورِ فرهنگ به مفهوم تاریخ و پدیدارهای تاریخی نگریستن به قصد بازجست نقش و نشان فرهنگ در تاریخ. از این نگر، رویداد (event)، پیش از آنکه یک رخنمود تاریخی تلقی شود، رخنمودی فرهنگی است. به همین سبب، نقش و تأثیر باورداشتهای ذهنی و رفتارهای بشری ـ آن هم عمدتاً در زبان و روایت ـ اهمیت جستوجو و بررسی پیدا میکند.
کتاب «دیدگاه» تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در قطع رقعی و در شمارگان ۲۵۰۰ جلد و با قیمت ۳۱ هزار تومان توسط سوره مهر منتشر شده است.
کتاب «دیدگاه» که حاوی پنج گفتار در باب تاریخ فرهنگی است با نگاهی به جنگ ایران و عراق توسط علی رجبلو و فرانک جمشیدی منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که به تازگی توسط سوره مهر منتشر شده، در پنج گفتوگو و گفتار سعی کرده است ابتدا به صورت مبسوط شکل گیری چرخش فرهنگی و رشد نگاههای فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد.
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