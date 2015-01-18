اقدام روزنامه فرانسوی در راستای ترویج اسلام هراسی است

به گزارش خبرنگار مهر آیت‌الله محمدعلی امینیان پیش از ظهر امروز در جمع مسئولان این شهرستان ضمن محکوم نمودن اهانت به وجود مقدس حضرت خاتم‌الانبیاء (ص)، به‌وسیله روزنامه صهیونیستی فرانسوی « شارلی ابدو » بیان کرد: این توطئه در راستای اسلام هراسی و حمایت از تروریست به بهانه آزادی بیان در کاریکاتور موهن و شیطانی ضد ادیان الهی و علیه پیامبر مهر و محبت و رحمه العالمین حضرت محمد بن عبدالله (ص) است.

امام جمعه آستانه اشرفیه با تأکید بر اینکه این عمل زشت دولت فرانسه که دلهای بشریت بویژه مسلمانان را لرزانده تصریح کرد : با این عمل بی‌شرمانه، روزنامه «شارلی ابدو» اعلام جنگ علیه بشریت را صادر کرد ه است.

عضو عالی شورای حوزه‌های علمیه خاطرنشان کرد: اهانت به پیامبر گرامی اسلام (ص) توهین آشکار و تخریب انسانیت و انهدام نسلها است.

عضو خبرگان رهبری یادآور شد: هرچند زمانی فرانسه مهد آزادی و آزادیخواهی بوده است اما بدون شک این عمل سیاستمداران کم فکر و بدون خرد فرانسه خون آزادیخواهان این کشور را لگد مال کرده است.

امام‌جمعه آستانه‌اشرفیه پیامبر اسلام را پیامبر همه جهانیان دانست و اظهار کرد: پیامبر اسلام ( ص )، پیامبر عطوفت و برادری در عالم هستی است.

آیت‌الله امینیان همچنین افزود: این عمل کشور فرانسه برگرفته از خصومتی است که علیه ادیان الهی داشته و این خصومت جنگ با خداوند متعال است.

وی افزود: ضمن محکوم کردن این عمل شنیع و نابخردانه دولت فرانسه، خواستار محاکمه سران این اهانت توسط مجامع بین المللی هستیم.