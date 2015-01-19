سعید کردمافی سرپرست گروه «رها» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات برنامه ای که قرار است در بخش «نسلی دیگر» سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر اجرا کند، توضیح داد: رپرتواری که برای جشنواره آماده کرده ایم کاری است که پیش از این هم در جشنواره بین المللی «موقام» کشور آذربایجان اجرا کرده بودیم که این اجرا توانست جایزه اول سازی و آوازی را دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه تقریبا با همان هنرمندانی که در جشنواره «موقام» شرکت کرده بودند در جشنواره فجر حضور خواهند داشت، بیان کرد: اگر بخواهم جزیی تر درباره اجرای جشنواره صحبت کنم باید بگویم که برنامه ما شامل دو بخش متر آزاد و متریک است و یکی از ویژگی هایش توجه خاصی است که در آن به مقوله «وزن در آهنگسازی» شده است. برخی از وزن های مورد استفاده در این رپرتوار ساخته خودمان و برخی دیگر از آنها وام­‌گرفته از موسیقی ایرانی و همچنین موسیقی آسیای میانه است.

این نوازنده و آهنگساز ادامه داد: ما تلاش کردیم در کنار غنی‌ کردن ساختارهای وزنی آثاری که اجرا می کنیم به مقوله فرم نیز توجه کنیم. در مورد بخش متر آزاد نیز تلاش کردیم به سراغ ساختارهای مُدالی از موسیقی دستگاهی برویم که تاکنون کمتر اجرا و شنیده شده اند.

او در معرفی نوازنده های این کنسرت گفت: علی کاظمی دیگر سرپرست گروه «رها» و نوازنده تار، احسان ذبیحی فر کمانچه، سعید نایب محمدی عود، فرید خردمند تنبک، مجتبی عسگری آواز و من به عنوان نوازنده سنتور اعضای گروه را تشکیل می دهیم.

کردمافی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به برگزاری سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر تصریح کرد: فکر می کنم هنرمندانی که در بخش «نسلی دیگر» این دوره از جشنواره موسیقی فجر حضور پیدا کرده اند تصور می کنند که شاید فضا کمی بازتر شده و بنابراین امکان شرکت در جشنواره وجود دارد. بخش عمده ای از موسیقی دانانی که در این بخش از جشنواره شرکت کرده اند اشتراکات زیادی به لحاظ ذائقه­ موسیقایی با هم دارند.

این هنرمند جوان در پایان گفت: با توجه به ترکیب اجراهای بخش «نسلی دیگر» سال گذشته و امسال به نظر می رسد مسئولان این بخش از جشنواره نسبتاً توجه بیشتری به موسیقی جدی دارند.

سعید کردمافی از جمله هنرمندان فعال حوزه موسیقی است که تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی موسیقی ایرانی در دانشکدۀ هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد پژوهش هنر در همان دانشگاه به پایان برده است. وی تاکنون نزد هنرمندانی چون سیامک آقایی، مجید کیانی، داریوش طلایی، محمدرضا لطفی و اردوان کامکار آموزش موسیقی دیده است.

کردمافی در دوازدهمین جشنوارۀ جوان خوارزمی توانست با ارائۀ طرح پژوهشی «بررسی پاره‌ای از امکانات بالقوۀ مدال در موسیقی دستگاهی ایران» به عنوان برگزیدۀ این جشنواره انتخاب شود. از فعالیت­های او می توان به انتشار آلبوم های «سرخانه» و«بداهه سازی»، همکاری با گروه‌ «هفت‌گاه» و شرکت در فیستیوال بین‌المللی «موقام» باکو در سالهای 2011 و 2013 اشاره کرد.