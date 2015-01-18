علیرضا صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه در محلات قدیمی بیشتر حمل و نقل ها با دوچرخه انجام می‌گرفته نیاز است که ضمن برگزاری گردشگری محلات این نوع فرهنگ سازی ها و الگوبرداری از عادات و رسوم گذشتگان احیا شود.

وی بیان داشت: در گذشته ها شاهد بودیم که بیشتر افراد خانه و محل کارشان در نزدیکی هم و حتی در یک محله بود و فرزندانشان را در مدرسه محله خود ثبت نام می کردند و نیاز به طی کردن مسیرهای طولانی امروزی نبود بنابراین بهتر است که این فرهنگ های به جا و زیبا را برای نسل امروزی احیا و منتقل کنیم.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه امروزه موقعیت تاریخی و باستانی محلات در نگاه اکثر شهروندان مغفول مانده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیشتر محلات تاریخی سرشار از نکات هویتی است که امید است با برپایی گردشگری شهری و محلات بتوانیم این مفاهیم را نیز انتقال دهیم.

وی اضافه کرد: با برگزاری هفته های گردشگری محلات در سطح شهر اصفهان بهتر است که هویت تاریخی هر محله را به مردم آن محله برگردانیم تا مانند سابق عبور و مرور صورت گیرد و رفتار گذشتگان الگویی برای رفتار مردم امروزی شود.

صلواتی با اعلام اینکه حتی در آن زمان ها بیشتر خریدارهای روزمره خانوارها از محله تامین می شد، بیان داشت: باید تلاش شود که از سیر و سفرهای طولانی و غیر ضروری امروزی که مسبب ترافیک های سنگین شده، جلوگیری شود.

وی با اشاره به اینکه باید دوچرخه سواری را به عنوان یک وسیله نقلیه سالم برای بار دیگر در محلات تاریخی اصفهان احیا کنیم، افزود: وقتی کاربری ها و مدیریت تقاضا در کنار محل سکونت قرار گیرد ساماندهی بسیاری از نیازهای اولیه با دوچرخه و پیاده روی قابل رفع است.