رادیوقزوین به هفت شهر عشق سفر می کند

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این سریال با هدف معرفی گوشه هایی از زندگی سیدالاسرای ایران شهید خلبان حسین لشگری در رادیو قزوین پخش می شود گه نگاهی به خاطرات دوران اسارت و سال های زندگی وی دارد.

وی افزود: سریال رادیویی هفت شهر عشق به تهیه کنندگی ابراهیم طاهری کیا در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه ای در رادیو قزوین تولید و از شبکه ی استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

شهید سرلشگر خلبان حسین لشکری در سال ۱۳۳۱ در ضیاء آباد قزوین متولد شد و بعد از اتمام دوران متوسطه به خدمت سربازی رفت و پس از پایان سربازی وارد نیروی هوایی شد که در نخستین عملیات های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق حضور داشت و در یکی از همین عملیات ها هواپیمای وی سرنگون شد و به اسارت نیروهای بعثی درآمد.

شهید سرلشگر خلبان حسین لشگری بعد از تحمل ۱۸ سال اسارت به ایران بازگشت و به او لقب «سید الاسرای ایران» داده شد؛ وی در مرداد ماه سال ۸۸ براثر شدت جراحات وارده در دوران اسارت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.