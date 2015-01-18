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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

معصومی فر خبر داد:

رادیوقزوین به هفت شهر عشق سفر می کند

رادیوقزوین به هفت شهر عشق سفر می کند

قزوین- مدیرکل صدا و سیمای مرکز قزوین گفت: شبکه استانی صدای مرکز قزوین بخش هایی از زندگی شهید خلبان حسین لشگری را در سریال رادیویی هفت شهر عشق بازگو می کند.

ابوالفضل معصومی فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این سریال با هدف معرفی گوشه هایی از زندگی سیدالاسرای ایران شهید خلبان حسین لشگری در رادیو قزوین پخش می شود گه  نگاهی به خاطرات دوران اسارت و سال های زندگی وی دارد.

وی افزود: سریال رادیویی هفت شهر عشق به تهیه کنندگی ابراهیم طاهری کیا در ۷ قسمت ۳۰ دقیقه ای در رادیو قزوین تولید و از شبکه ی استانی صدای مرکز قزوین پخش می شود.

شهید سرلشگر خلبان حسین لشکری در سال ۱۳۳۱ در ضیاء آباد قزوین متولد شد و بعد از اتمام دوران متوسطه به خدمت سربازی رفت و پس از پایان سربازی وارد نیروی هوایی شد که در نخستین عملیات های نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در خاک عراق حضور داشت و در یکی از همین عملیات ها هواپیمای وی سرنگون شد و به اسارت نیروهای بعثی درآمد.

لشگری

شهید سرلشگر خلبان حسین لشگری بعد از تحمل ۱۸ سال اسارت به ایران بازگشت و به او لقب «سید الاسرای ایران» داده شد؛ وی در مرداد ماه سال ۸۸ براثر شدت جراحات وارده در دوران اسارت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

کد مطلب 2467071

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