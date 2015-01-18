۲۷۳ برنامه فرهنگی در مازندران تدوین شد/ ضرورت تقویت زیرساختهای فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباسعلی ابراهیمی صبح یکشنبه در نشست مسئولان شهرستان ساری اظهار داشت: یکی از دغدغه های اصلی، بحث فرهنگ است؛ باید مسائل و مشکلات فرهنگی مورد توجه قرار گرفته و بحث جنگ نرم در اولویت مسائل قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید به مسائل اعتقادی و دینی بیشتر توجه کنیم و ارزش های انقلاب را حفظ و دفاع از آن در اولویت قرار گیرد.

مدیریت فرهنگی استان به تهیه و تدوین ۲۷۳ برنامه در ۵ رویکرد اشاره کرد و اذعان داشت: برنامه ها و فعالیت فرهنگی در ۶ کارگروه شامل سبک زندگی دینی-آمایش برنامه ریزی –تحکیم خانواده–فرهنگ بومی و میراث و ارزش ها مورد کارشناسی و مطالعه و برای اجرا مهیا می شود.

جواد واحدی فرماندار و رئیس شورای عالی فرهنگی شهرستان به اهمیت تقویت زیرساخت های فرهنگی شهرستان اشاره کرد و گفت: فرهنگ زیربنای اصلی یک جامعه است و اگر می خواهیم در آینده جامعه ای سالم داشته باشیم باید توجه ویژه ای به اجرای برنامه های فرهنگی داشته باشیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان بحث فرهنگ را دغدغه اصلی مطرح کرد و ابراز داشت: بسیاری از معضلات با رشد فرهنگی از بین می رود؛ فرهنگ یک جامعه فضای غیر از انسانهای جامعه نیست و داشتن یک فرهنگ خوب، مسیر جامعه را به سوی اعتلا پیش می برد.

وی با اشاره به اینکه در مورد مسائل فرهنگی برنامه های زیادی نوشته شده، اما در اجرا از فضای فرهنگی دور ماندیم، خاطر نشان کرد: باید مسائل به صورت شفاف بیان و حل و فصل شود به مسائل تفرقه افکن دامن نزنیم و با دید مثبت به مسائل نگاه کنیم.

فرماندار شهرستان ساری بسیاری از معضلات فرهنگی را در سست شدن اعتقادات و ارزش ها و باور ها اعلام کرد و گفت: توجه به فرهنگ، بداخلاقی های موجود را سامان می دهد و وظیفه ما در مقیاس شهرستانی تبیین این فرهنگ است.

رئیس شورای عالی فرهنگی شهرستان ساری در ادامه افزود: فرهنگ تابع بخشنامه، دستور و مصوبه نیست و باید زیرساخت های لازم برای ارتقای فرهنگی و مشارکت خودِ شهروندان در این زمینه مهیا شود، زیرا فرهنگ را نمی توان جزیره ای و منطقه ای درنظر گرفت، بلکه باید پذیرفت که فرهنگ های گوناگون با هم درارتباط هستند و از هم تاثیر می پذیرند، مخصوصا در عصر حاضر که با گسترش روزافزون ارتباطات همراه است.

وی رسیدن به تعالی فرهنگی را اتحاد و همدلی و همسو فکر کردن و همسو اجرا کردن اعلام کرد و یادآور شد : دستگاه ها و سازمان ها و تمامی ارگانها باید در راستای فعالیت فرهنگی یک جهت و یک سو عمل کنند تا با تداخل برنامه ها و عدم همخوانی از اصل موضوع دور نشویم.

مسئول ارشد ساری افزود: برای اصلاح و ترمیم فرهنگ، بیش از برنامه های کوتاه مدت، به برنامه های میان مدت و بلندمدت نیاز است، که در این زمینه پرداختن به سنین پایه و دانش آموزان و دانشجویان دارای اهمیت مضاعفی است.

واحدی فرهنگی ایرانی را ،فرهنگ برگرفته از اسلام و غیرت و خون شهدا اعلام کردو ابراز داشت: این فرهنگ غنی باید به نسل جوان انتقال یابد و نباید بین نهادهای فرهنگی گسست ایجاد شود و آموزش و پرورش از مهمترین مکان انتقال فرهنگ می باشد.

واحدی خانواده را مهمترین اصل توسعه فرهنگی، اجتماعی اعلام کرد و گفت: باید بر روی خانواده ها سرمایه گذاری کنیم؛ اگر مشکلات خانواده را حل کنیم، مشکلات جامعه نیز حل خواهد شد؛ در کار فرهنگی باید هدف گذاری صورت گیرد، زیرا کار فرهنگی هزینه بر و زمان بر است.

واحدی مهم ترین مباحث را برقراری انسجام در انجام امور فرهنگی دانست و اضافه کرد: ما باید کارگاه های آموزش خانواده را گسترش داده و خود نیز با آگاهی، در جلسات شورای فرهنگ عمومی شرکت کنیم.

وی به اهمیت ورزش در زندگی به وضعیت نامناسب زیرساخت های ورزشی نیزاشاره کرد و گفت: اگر می خواهیم جوانان از دخانیات و فعالیت های غیر مفید دور بمانند باید زیرساخت های ورزشی را ارتقا دهیم.

وی با اشاره نگاه مقام معظم رهبری در خصوص امر ورزش و ترویج آن در میان آحاد افراد اجتماع گفت: ورزش امروز یک امر حتمی و فرهنگی است، رشد تکنولوژی و فرآیند سخت زندگی امروز می طلبد که امر ورزش در سبد خانوارها قرار بگیرد.