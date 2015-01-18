اردوی مشترک کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 13 بهمن ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:
تیم بزرگسالان:
59 کیلوگرم: حمید سوریان- محمد فقیری- محمد نوربخش (تهران)
66 کیلوگرم: امید نوروزی- محمدعلی گرایی (فارس) وحید میرفتح الهی (تهران)
71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) رامین طاهری (خوزستان)
75 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) وحید بابایی جعفری (تهران)
80 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) میلاد خسروی (لرستان) علی زینتی رفاه (تهران)
85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (خوزستان) سامان عزیزی (کردستان) داود عابدین زاده (تهران)
98 کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)
130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) بشیر باباجان زاده (مازندران) آرمان نظری (لرستان)
سرمربی: احد پازاج
مربیان: ناصر نوربخش- مجید جهاندیده- بهروز جمشیدی- مهدی شربیانی- حمید باوفا
پزشک: معرفی کمیته پزشکی
متخصص تغذیه: رامین امیرساسان
فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی
ماساژور: حمید شریعتی
سرپرست: حسن رنگرز
تیم جوانان:
50 کیلوگرم: علیرضا کارگر (فارس) محمدرضا گرایی (هرمزگان)
55 کیلوگرم: محمدرضا آقانیا (مازندران) رضا خدری (تهران) مهدی قادری (قم)
60 کیلوگرم: مهدی یونس فر (کهکیلویه و بویراحمد) محمدمراد الیاسی (خوزستان) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)
66 کیلوگرم: عرفان سعادتی فر (لرستان) پیمان جلیلیان (کرمانشاه)
74 کیلوگرم: کیوان رضایی (فارس) حسین نصیری (خوزستان) حسین دامن افشان (خراسان رضوی)
84 کیلوگرم: مهدی فلاح (تهران) آرمان علیزاده (خوزستان) سعید صداقتی (اردبیل)
96 کیلوگرم: افشین پناهی (توابع تهران) سیامک سلیمانی (کردستان)
120 کیلوگرم: پوریا عباسی (فارس) حمیدرضا کریمی (آذربایجان شرقی)
سرمربی: رضا سیم خواه
مربیان: مجید رمضانی- مجتبی باباجان زاده (مازندران) فرشاد علیزاده (تهران) پرویز زیدوند (خوزستان)
سرپرست: مهدی شربیانی
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