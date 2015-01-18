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۲۸ دی ۱۳۹۳، ۱۰:۵۰

از روز سوم بهمن ماه آغاز می شود؛

اردوی مشترک کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان

اردوی مشترک کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان

مرحله جدید اردوی مشترک تیم های ملی کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان از روز 3 بهمن ماه در خانه کشتی شماره یک تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 13 بهمن ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

تیم بزرگسالان:

59 کیلوگرم: حمید سوریان- محمد فقیری- محمد نوربخش (تهران)

66 کیلوگرم: امید نوروزی- محمدعلی گرایی (فارس) وحید میرفتح الهی (تهران)

71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) رامین طاهری (خوزستان)

75 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) وحید بابایی جعفری (تهران)

80 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) میلاد خسروی (لرستان) علی زینتی رفاه (تهران)

85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (خوزستان) سامان عزیزی (کردستان) داود عابدین زاده (تهران)

98 کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) بشیر باباجان زاده (مازندران) آرمان نظری (لرستان)

سرمربی: احد پازاج

مربیان: ناصر نوربخش- مجید جهاندیده- بهروز جمشیدی- مهدی شربیانی- حمید باوفا

پزشک: معرفی کمیته پزشکی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

ماساژور: حمید شریعتی

سرپرست: حسن رنگرز

تیم جوانان:

50 کیلوگرم: علیرضا کارگر (فارس) محمدرضا گرایی (هرمزگان)

55 کیلوگرم: محمدرضا آقانیا (مازندران) رضا خدری (تهران) مهدی قادری (قم)

60 کیلوگرم: مهدی یونس فر (کهکیلویه و بویراحمد) محمدمراد الیاسی (خوزستان) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)

66 کیلوگرم: عرفان سعادتی فر (لرستان) پیمان جلیلیان (کرمانشاه)

74 کیلوگرم: کیوان رضایی (فارس) حسین نصیری (خوزستان) حسین دامن افشان (خراسان رضوی)

84 کیلوگرم: مهدی فلاح (تهران) آرمان علیزاده (خوزستان) سعید صداقتی (اردبیل)

96 کیلوگرم: افشین پناهی (توابع تهران) سیامک سلیمانی (کردستان)

120 کیلوگرم: پوریا عباسی (فارس) حمیدرضا کریمی (آذربایجان شرقی)

سرمربی: رضا سیم خواه

مربیان: مجید رمضانی- مجتبی باباجان زاده (مازندران) فرشاد علیزاده (تهران) پرویز زیدوند (خوزستان)

سرپرست: مهدی شربیانی

کد مطلب 2467076

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