اردوی مشترک کشتی فرنگی جوانان و بزرگسالان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی نفرات دعوت شده به این اردو که تا روز 13 بهمن ماه ادامه خواهد داشت به شرح زیر است:

تیم بزرگسالان:

59 کیلوگرم: حمید سوریان- محمد فقیری- محمد نوربخش (تهران)

66 کیلوگرم: امید نوروزی- محمدعلی گرایی (فارس) وحید میرفتح الهی (تهران)

71 کیلوگرم: افشین بیابانگرد (تهران) رامین طاهری (خوزستان)

75 کیلوگرم: پیام بویری (خوزستان) وحید بابایی جعفری (تهران)

80 کیلوگرم: حبیب اله اخلاقی (خوزستان) میلاد خسروی (لرستان) علی زینتی رفاه (تهران)

85 کیلوگرم: مجتبی کریم فر (خوزستان) سامان عزیزی (کردستان) داود عابدین زاده (تهران)

98 کیلوگرم: قاسم رضایی (مازندران) مهدی علیاری (تهران) سید مصطفی صالحی زاده (خوزستان)

130 کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) بشیر باباجان زاده (مازندران) آرمان نظری (لرستان)

سرمربی: احد پازاج

مربیان: ناصر نوربخش- مجید جهاندیده- بهروز جمشیدی- مهدی شربیانی- حمید باوفا

پزشک: معرفی کمیته پزشکی

متخصص تغذیه: رامین امیرساسان

فیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجی

ماساژور: حمید شریعتی

سرپرست: حسن رنگرز

تیم جوانان:

50 کیلوگرم: علیرضا کارگر (فارس) محمدرضا گرایی (هرمزگان)

55 کیلوگرم: محمدرضا آقانیا (مازندران) رضا خدری (تهران) مهدی قادری (قم)

60 کیلوگرم: مهدی یونس فر (کهکیلویه و بویراحمد) محمدمراد الیاسی (خوزستان) محمدحسن حسینی (خراسان رضوی)

66 کیلوگرم: عرفان سعادتی فر (لرستان) پیمان جلیلیان (کرمانشاه)

74 کیلوگرم: کیوان رضایی (فارس) حسین نصیری (خوزستان) حسین دامن افشان (خراسان رضوی)

84 کیلوگرم: مهدی فلاح (تهران) آرمان علیزاده (خوزستان) سعید صداقتی (اردبیل)

96 کیلوگرم: افشین پناهی (توابع تهران) سیامک سلیمانی (کردستان)

120 کیلوگرم: پوریا عباسی (فارس) حمیدرضا کریمی (آذربایجان شرقی)

سرمربی: رضا سیم خواه

مربیان: مجید رمضانی- مجتبی باباجان زاده (مازندران) فرشاد علیزاده (تهران) پرویز زیدوند (خوزستان)

سرپرست: مهدی شربیانی