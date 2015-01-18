محمد دانشور 80 امتیاز ورودی المپیک را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون دوچرخه سواری، سومین و آخرین مرحله از کاپ جهانی 2014 در کالی کلمبیا برگزار شد که محمد دانشور با کسب 49 امتیاز در مکان سیزدهم رشته کایرین در این مرحله قرار گرفت.

محمد دانشور در مجموع 3 مرحله برگزار شده کاپ جهانی موفق شد 80 امتیاز ورودی المپیک 2016 ریو را کسب کند و در مکان بیست و چهارم رشته کایرین در مجموع کلی کاپ جهانی قرار گیرد.

این ملی پوش دوچرخه سواری ایران تا زمان برگزاری المپیک 2016 ریو در هفت مسابقه دیگر ( 3 کاپ جهانی 2015، 2 قهرمانی جهان 2015 و 2016 و 2 قهرمانی آسیا 2015 و 2016 )شرکت می‌کند.